Stellar Blade: smrtonosna lepotica iz prihodnosti

Azijske videoigre so v slovenski Playstationovi trgovini bolj izjema kot pravilo, pa čeprav je zanimanje zanje na Zahodu precej veliko, še posebno zaradi fantastične vizualne podobe, odbitih zgodb in nekoliko drugačnega pristopa k igranju. Pozornost pa znajo pritegniti tudi z zanimivim videzom glavnih akterjev. Moški junaki v številnih azijskih igrah so precej androgeni, ženske pa so prave ubijalske lepotice, na prvi pogled nežnega in krhkega videza, a z njimi še zdaleč ni dobro češenj zobati.

Reševanje Zemlje

Za Stellar Blade je treba odšteti krepkih 80 evrov. No, cent manj ... FOTO: Shift Up/Sony

Lep primer je Eve, junakinja najnovejše ekskluzive za Sonyjevo konzolo playstation 5, južnokorejske tretjeosebne akcijske pustolovščine Stellar Blade (Zvezdno rezilo), ki je videti kot lepotička iz azijskih animejev, a je dejansko visoko usposobljena in tehnološko nadgrajena pripadnica zračne desantne enote, ki se nekje v daljni prihodnosti iz vesoljske kolonije, kamor se je zateklo zdesetkano prebivalstvo našega planeta, vrne na Zemljo. Njena naloga je sprva čisto jasna in enostavna: rešiti planet pred nevarnimi bitji, imenovanimi naytiba. A ko se Eve prebija skozi spopade s čedalje hujšimi sovražniki, razkriva tudi skrivnosti človeške civilizacije in sčasoma ugotovi, da pravzaprav skoraj nič ni tako, kot se zdi.

Malce drugačna akcijska igra s seksi glavno junakinjo.

Krasna podoba

Osnovno orožje je velik meč, ki ga vihtimo na različne načine. FOTO: Staš Ivanc

Sama igra navdušuje z odlično grafično podobo in zvočnimi učinki (dobre slušalke so obvezne!), napeto akcijo in zanimivo zgodbo, ki jo odkrivamo skozi srečanja z redkimi pripadniki človeške rase, ki so preživeli apokalipso. Presenetljiva je tudi sama glasbena spremljava v igri, ki se spreminja glede na okolico. Pošastne naytibe prihajajo v različnih oblikah, pri čemer se je treba različnih primerkov lotiti različno oziroma razbrati vzorce njihovih napadov, da se jih lahko ubranimo in jih premagamo. Pri tem moramo kombinirati udarce za še večjo učinkovitost, izkoriščati energijo, ki jo pridobivamo med spopadi, uporabljati posebne udarce, pozneje pa dobimo tudi strelna, eksplozivna in energijska orožja za obračunavanje z nasprotniki od daleč.

Spopadi in nadgradnje

Med raziskovanjem okolice odkrivamo skrite »zaklade«, na posebnih počivališčih lahko napolnimo energijo, kupimo opremo in orožje ter nadgrajujemo svoje sposobnosti, kar igri daje dodatno vrednost. Spoznavamo tudi druge ljudi, opravljamo stranske naloge ali pa se držimo glavne zgodbe. A dejansko v stranskih nalogah spoznamo vrsto zanimivih junakov, zaradi česar se jih splača opravljati.

Na počivališčih se napolnimo z energijo, poslušamo glasbo, nadgrajujemo sposobnosti in nabavljamo opremo. FOTO: Staš Ivanc

A vse le ni popolno. Zgodba na trenutke izgublja rdečo nit, spopadi in raziskovanja se malce preveč ponavljajo, pa tudi angleška sinhronizacija je precej lesena. Dejansko je bolje izbrati izvorno korejščino in brati angleške podnapise. Nekatere pa zna zmotiti tudi sam Evin videz, ki je že kar malo pretirano ženstven za takšno akcijsko igro, poleg tega v igri namesto učinkovitih oklepov dobivamo razne seksi oblekice, ki še poudarjajo Evine atribute. No, po drugi strani pa bo prav to marsikomu všeč. Za Stellar Blade je treba odšteti krepkih 80 evrov. No, cent manj ...