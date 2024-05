Slovenija naj odreče dovoljenje za pristanek ladji z orožjem za Izrael

Po navedbah Gibanja za pravice Palestincev, naj bi ladja Borkum z orožjem za Izrael plula proti Luki Koper, od koder naj bi slednje nato potovalo proti Pragi. Gibanje za pravice Palestincev je tako premierja Roberta Goloba, ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek, zunanjo ministrico Tanjo Fajon, obrambnega ministra Marjana Šarca in vodjo pomorske inšpekcije Toma Borovničarja pozvalo, da tovorni ladji zavrnejo dostop in možnost pristanka v Luki Koper. Če prihoda ladje v Slovenijo ni več mogoče zavrniti, pa gibanje poziva, naj se izvede inšpekcijski nadzor tovora in preveri, ali se ta ujema z uradnim uporabniškim certifikatom.

Dr. Asta Vrečko, koordinatorica Levice in aktualna ministrica za kulturo, se je odzvala na informacijo in pri tem povedala, da je »nudenje logistične infrastrukture za prevoz orožja k izvajalcem genocida v nasprotju s politiko miru in nenasilja. Če držijo informacije, da izraelska ladja, ki pluje proti Luki Koper, prevaža orožje, potem bi ji Slovenija morala odreči dovoljenje za pristanek.«

Izraelska vojska je danes sporočila, da je okrepila napade na begunsko taborišče Džabalija na severu Gaze, kjer je po lastnih navedbah ubila približno 60 borcev palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Dodala je, da so današnji spopadi eni najhujših na tem območju od začetka vojne v Gazi oktobra lani.

Ladja Borkum bi morala včeraj vpluti v špansko pristanišče Cartagena, a naj bi zaradi pozivov španskih in mednarodnih organizacij, da naj jo španske oblasti preiščejo, včeraj ponoči preusmerila svojo pot, je medijem sporočila Barbara Vodopivec iz organizacije Gibanje za pravice Palestincev. Dan je bila zasidrana tik pred omenjenim pristaniščem, a je Borkum zdaj namesto v Cartageno krenila proti Kopru.

Na ladji naj bi bilo okoli 20 ton raketnih motorjev, 12,5 tone rakete z eksplozivnimi naboji, 1500 kilogramov eksplozivnega materiala ter 740 kilogramov izstrelkov in goriva za topove.

»Luka Koper je izvajalec pristaniških storitev in je le eden od členov v logistični verigi. Naš dostop do informacij o konkretnih pošiljkah, naročnikih oz. naslovnikih tovora za katero koli ladjo, ki prihaja k nam, je zato omejen, prav tako pa nismo pristojni, da bi te informacije razkrivali javnosti,« je v zvezi s prihodom ladje Borkum povedala predstavnica omenjene družbe Marina Jele, navaja Delo. Da pa ladja res prihaja v Koper, je za Delo potrdil Jadran Klinec, direktor uprave za pomorstvo.