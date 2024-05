Morilec Kosta šokiral z novo idejo: rad bi postal glasbenik

Množični morilec Kosta K. s svojim obnašanjem znova preseneča in pušča brez besed zdravniško osebje. Po poročanju srbskega Informerja se je najstnik, je hospitaliziran na oddelku za nevrologijo in otroško psihiatrijo, odločil, da bo postal raper.

Deček, ki je imel že kar nekaj vedenjskih izpadov na kliniki, je v zadnjih dneh prišel na idejo, da postane glasbenik. Sestavljati je začel rime in menda celo napovedal, da bo izdal album.

»Osebju na kliniki je dejal, da je na to idejo prišel, ker mu je glasba v krvi. Recetiral je nekaj rim, ki jih je napisal v minulih dneh in jih povprašal, ali jim je všeč,« je dejal sogovornik Informerja. Ko so mu povedali, da ta ideja zaradi masakra, ki ga je zagrešil ni najbolj primerna, je le zamahnil z roko.

»Dejal je, da bodo vsi želeli poslušati njegovo glasbo, slediti njegovim profilom na družabnih omrežij in da bo zaradi tega postal še bolj popularen in poznan. Osebje klinike je nad njegovimi idejami zgroženo.«

Pod njegovimi streli je ugasnilo devet življenj. FOTO: Oliver Bunic Afp

Kosta je brutalni napad, v katerem je umrlo devet otrok in varnostnik, izvršil 3. maja 2023. Poleg smrtnih žrtev, je bilo pet otrok ranjenih. Za napad je uporabil dve očetovi pištoli, ki ju je vzel iz sefa, pripravil je tudi štiri molotovke. V napadu, ki je trajal vsega skupaj 120 sekund je izstrelil 57 nabojev.

Kosta je pred nekaj meseci naredil spisek oseb, ki ga lahko obiščejo. Zapisal je, da sta njegova sestra, ki je od njega mlajša leto dni, in stric, edini osebi, ki bi si ju želel videti. Zapisal je, da sta dobrodošla samo onadva in da drugih me želi videti.