Umrl je nekdanji legendarni nogometaš: »Nikoli se ni rinil pod žaromete. Drugi so zbirali slavo, on pa nastope«

Mario Boljat, ki velja za enega najbolj trofejnih nogometašev v zgodovini splitskega Hajduka, je nenadoma umrl v 73. letu starosti, so objavili pri Hajduku na spletni strani.

Boljat, ki je bil tudi jugoslovanski reprezentant, je bil igralec številnih igralnih položajev. Za člansko ekipo Hajduka je igral deset let med 1969 in 1979, v tem času je odigral 425 tekem in dosegel 22 golov. Z ekipo je štirikrat postal jugoslovanski prvak, petkrat pa pokalni.

»Nikoli se ni rinil pod žaromete. Drugi so zbirali slavo, on pa nastope, trofeje in celo zgodovinske zadetke. Mario Boljat – številka 13!« so zapisali v hrvaškem klubu.