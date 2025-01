Umrl častni član Nogometne zveze Slovenije

Nogometna zveza Slovenije (NZS) je sporočila, da je konec decembra, le nekaj tednov pred 88. rojstnim dnem, umrl Vladan Mladenović. Legendarni nogometaš in trener je vse življenje posvetil nogometu in neizbrisno zaznamoval slovenski nogomet.

»Nogometna zveza Slovenije z globoko žalostjo sporoča, da nas je zapustil častni član NZS, gospod Vladan Mladenović,« so zapisali pri NZS.

Mladenović je prve nogometne korake naredil v Beogradu, kjer je s Crveno zvezdo leta 1956 postal jugoslovanski prvak. Kasneje je kariero nadaljeval pri Budućnosti v Titogradu (danes Podgorica), nato pri beograjskem OFK, s katerim je leta 1962 osvojil pokalno lovoriko v Jugoslaviji.

Leta 1962 je sprejel povabilo Olimpije in se preselil v Ljubljano. Z zmaji, ki so takrat nastopali v drugi zvezni ligi, je leta 1965 dosegel preboj med elito. V petih sezonah je nosil kapetanski trak Olimpije, nato pa igralsko kariero končal po eni sezoni v dresu Svobode leta 1969.

Po koncu igralske kariere je svojo strast do nogometa prenesel v trenersko delo. Začel je pri kranjskem Triglavu, nato pogosto deloval na Primorskem, predvsem v Novi Gorici in Kopru. Mladenović je bil prvi trener Gorice v času državne samostojnosti in je v 43-letni karieri treniral ekipe kar 32 slovenskih klubov.

Njegovo delo je bilo cenjeno ne le zaradi strokovnosti, temveč tudi zaradi predanosti in srčnosti, s katero je prenašal svoje bogato znanje na mlajše generacije, so zapisali pri NZS.