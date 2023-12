Ugrabili nekdanjega nogometnega zvezdnika, pojavil se je posnetek, ki ga je poslal ugrabitelj (VIDEO)

V noči s sobote na nedeljo je v Braziliji izginil 52-letni Marcelinho Carioca, eden največjih zvezdnikov brazilskega nogometa in nekdanji reprezentant. Nazadnje so ga videli na zabavi, njegovo vozilo pa so našli nedaleč stran.

Zahteve ugrabitelja niso znane

Danes se je izvedelo, kje je. Marcelinho je namreč zabavo zapustil v družbi ženske, za katero se je izkazalo, da je poročena, njen mož pa ju je ugrabil. Vsaj tako trdi sam Marcelinho na posnetku, ki se je pojavil na družbenih omrežjih in v brazilskih medijih. Na njem vidimo Marcelinha, kjer razlaga, kaj se je zgodilo, zgodbo pa je kasneje potrdila tudi ženska poleg njega.

Za zdaj še ni znano, kakšne so zahteve ugrabitelja in v kakšnem stanju nekdanji nogometaš.