Dončić tujim medijem o stanju s koronavirusom v Sloveniji (VIDEO)

je zdaj že dobrih 10 dni v Dallasu, kjer se s soigralci pripravlja na nadaljevanje lige NBA. Novinarjem je prek videokonference razkril nekaj podrobnosti iz časa karantene, ki jo je preživel v Sloveniji. Med drugim je povedal, da je v dobri formi in da komaj čaka prve tekme, saj je v teh mesecih močno pogrešal košarko.Novinarji so vprašali Luko tudi, kako je bilo v Sloveniji v času prvega vala epidemije, in povedal jim je, da je bilo vse zaprto, vendar da nismo imeli toliko okuženih kot ponekod po svetu. Povedal je še, da je v domovini formo vzdrževal z igranjem tenisa in nogometa ter dvigovanjem uteži.Luka se je zahvalil veleposlanici ZDA v Slovenijiki mu je pomagala, da se je sredi največjega izbruha pandemije novega koronavirusa vrnil v Slovenijo. Dejal je, da je pogrešal družino in prijatelje, podobno kot jih bo v 'balončku' v Orlandu, kjer bodo igralci povsem izolirani od zunanjega sveta.