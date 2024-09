Toliko tekačev je že prijavljenih na Ljubljanski maraton

Za letošnji NLB 28. Ljubljanski maraton 2024 je že prijavljenih več kot 14.000 tekačev iz Slovenije in tujine, so sporočili organizatorji največje športno rekreativne prireditve v Sloveniji.

Teden dni pred iztekom prijav je na vse tri razdalje prijavljenih tri odstotke več tekačev kot lani. Na 42 kilometrov je kar 40 odstotni prirast, do rekorda organizatorje loči manj kot 100 prijav. Za pet odstotkov je večje tudi število tekačev iz tujine, pri Slovencih pa je številka večja za tri odstotke v primerjavi z lanskim letom.

»Preseganje mejnika 14.000 prijavljenih je za nas izjemno pomembno. To dokazuje, da smo na pravi poti in da tekaška skupnost raste ter se z veseljem vrača na naš maraton. Letos nadaljujemo s tektonskimi premiki, ki smo jih uvedli lani, in utrjujemo našo prireditev z novimi dosežki in inovacijami,« je povedala Barbara Železnik, vodja maratona v slovenski prestolnici.

Prav zaradi pričakovane rasti udeležbe so se odločili, da letošnji program nekoliko prilagodijo.FOTO: Blaz Samec Delo

Prav zaradi pričakovane rasti udeležbe so se odločili, da letošnji program nekoliko prilagodijo. Štarti tekov namreč ne bodo sočasni, tako bodo zagotovili boljšo izkušnjo tako ob prihodu na start kot tudi bolj varen prehod s ciljnega prostora na Kongresnem trgu proti servisnim objektom na Trgu republike. Začetek teka na 10 km bo tako ob 8. uri, start na 21 in 42 kilometrov pa uro kasneje, ob 9. uri.