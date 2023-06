To, kar mu je naredil navijač, Ronaldo verjetno še dolgo ne bo pozabil (VIDEO)

Nogometni superzvezdnik Cristiano Ronaldo je imel na kvalifikacijski tekmi svoje reprezentance proti reprezentanci BiH bližnje srečanje z enim od navijačev. Navijač je, čeprav seveda ne bi smel, pritekel na zelenico do Ronalda. Portugalskega nogometaša je nato objel, šel na kolena pred njim, ga nato ponovno objel in dvignil v zrak ter za konec naredil še ikonično proslavljanje zadetka, kakršnega naredi Ronaldo, ko zatrese nasprotnikovo mrežo. Seveda vse skupaj ni trajalo prav dolgo, saj so navdušenega navijača kmalu obiskali redarji.

Kako je vse skupaj izgledalo, si lahko pogledate v spodnjem videu, ki ga je objavil Yahoo! Sports.

Portugalska je sicer tekmo zmagala s 3:0 in je tako sedaj vodilna v svoji kvalifikacijski skupini.