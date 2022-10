Timi Zajc adrenalin zdaj hrani za zimo in velikanke

Glede na zadnje predstave bo Timi Zajc tudi v novi zimi med glavnimi slovenskimi skakalnimi aduti. Kot nam je 22-letni as iz Hramš v občini Žalec sam razkril, ni prav nič zaskrbljen, zato že komaj čaka na začetek sezone svetovnega pokala 4. novembra v Visli.

Kako ste zadovoljni z zdajšnjim skakanjem?

»Za zdaj je kar v redu. Skačem na visoki ravni, zaradi česar trenutno nisem prav nič zaskrbljen. Telesno sem dobro pripravljen, tudi z opremo sem se dobro ujel, zato se nadejam, da bom dobro startal v svetovni pokal.«

V Klingenthalu ste vrhunsko formo potrdili z zelo dobrim 4. mestom.

»Uvrstitve sem bil izjemno vesel. V uvodni seriji sem prikazal super skok, v drugi pa zelo solidnega. Smo na pravi poti, upam, da bomo takšno skakanje prenesli v zimo.«

Zakaj vas ni bilo na nedavnem državnem prvenstvu v Kranju?

»Ker je nova sezona že pred vrati, sem se malo drugače lotil zaključnih priprav.«

Kako gledate na to, da bo prva tekma za svetovni pokal že v začetku novembra, torej dva oziroma tri tedne prej kot v prejšnjih letih?

»Po eni strani je kar dobro, saj se pripravljalno obdobje kar vleče. Zato že komaj čakam, da se vse skupaj začne in da padem v tekmovalni ritem.«

V Visli se boste za točke na najvišji ravni prvič potegovali na plastični podlagi. Kakšno je vaše mnenje glede tega?

»Za nas to ne bo nič novega, na takšnih napravah – z ledeno smučino in plastično podlago – se bomo pripravljali v naslednjih treh tednih. Verjetno bodo gledalci potrebovali več časa, da se bodo navadili na to. Kar zadeva varnost, se mi zdi tako bolje, saj so imeli v Visli običajno kar težave s pripravo snega za doskočišče. Zaradi tega je bilo že ob startu tveganje za poškodbe precejšnje.«

Omenili ste, da ste se dobro ujeli z opremo. Imate na sebi kaj novega?

»Vseskozi imamo kaj novega. Navsezadnje ves čas iščemo izboljšave pri tekmovalnih dresih in obenem preizkušamo različne modele smuči. No, sam ostajam pri proizvajalcu Fluege.de, pred kratkim sem pogodbo z njim podaljšal še za dve leti.«

Kako ocenjujete konkurenco?

»Glede tekmecev ni pričakovati drastičnih sprememb. V skakalnih velesilah se bodo zanesljivo dobro pripravili, o tem ni dvoma. Zagotovo bodo spet močni Poljaki, Avstrijci, Norvežani in Nemci. Toda mi se ne smemo preveč ozirati na druge, ampak moramo iti svojo pot.«

Veliki vrhunec prihajajoče zime bo vsekakor nordijsko SP v dolini pod Poncami (med 22. februarjem in 5. marcem). Ali je po vaših izkušnjah možno tako načrtovati formo, da bi bili najboljši prav takrat?

»Da bi jo tempiral tako, da bi bil decembra na najnižji točki, tega se ne da. No, vsaj jaz tega ne znam. A z Robertom Hrgoto imamo trenerja, ki te zna usmeriti. Četudi ti v določenem obdobju ne gre, mu kaže zaupati.«

Ste si poleti privoščili kaj adrenalinskega?

»Nekajkrat sem se odpeljal na Grobnik z avtomobilom in motorjem.«

Tudi z motorjem?

»Da, letos prvič. To so mi omogočili prijatelji, dvakrat sem vozil s 600-kubičnim motorjem in enkrat s 1000-kubičnim, last Roberta Kranjca. Na jeklenem konjičku veliko bolj občutiš hitrost kot v avtomobilu. Zdaj že nekaj časa nisem bil na dirkališču. Tisti adrenalin, ki ga sprostim tam, moram prihraniti za skakalnice.«