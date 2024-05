Vohunil, potem pa pobegnil. Zunanji minister: »Sem v šoku«

Poljski tožilci so sporočili, da so začeli preiskavo v zvezi z vohunjenjem, potem ko je poljski sodnik pobegnil v sosednjo Belorusijo in zaprosil za azil. Poljski premier Donald Tusk je že sporočil, da je imel sodnik, ki je bil blizu nekdanji vladajoči stranki Zakon in pravičnost, dostop do zaupnih podatkov.

Medtem je tudi Belorusija sporočila, da je poljski sodnik Tomasz Szmydt vstopil v državo in zaprosil za politični azil, domnevno zaradi obtožb o vohunjenju, ki jih sicer zanika.

Szmydt je dejal, da gre za protest proti poljski politiki.

Szmydt je dejal, da gre za protest proti poljski politiki do Belorusije in Rusije. »Vrnitev na Poljsko bi pomenila aretacijo zaradi izmišljenega primera vohunjenja,« je dejal v videu, ki ga je objavila tudi ruska tiskovna agencija RIA Novosti.

»Sem v šoku,« se je odzval zunanji minister Radoslaw Sikorski, pri čemer je spomnil na podoben primer poljskega vojaka Emila Czeczka, ki je leta 2021 prav tako prebegnil v Belorusijo.

Poljska tajna služba ABW je sporočila, da preverjajo »obseg zaupnih informacij, do katerih je imel sodnik dostop«.

Da je res imel dostop do zaupnih podatkov, je potrdil tudi premier Tusk: »Zavedati se moramo, da beloruske službe delajo z osebo, ki je imela neposreden dostop do (nekdanjega) pravosodnega ministra kot tudi do več zaupnih dokumentov, do katerih nobena obveščevalna služba za nobeno ceno ne bi smela imeti dostopa!«

2021. je v Belorusijo prebegnil vojak Czeczka.

Kot je še dejal, Szmydtove vezi z Belorusi segajo daleč v preteklost, ne le nekaj zadnjih mesecev.

Odnosi med Varšavo in Minskom so sicer že leta napeti zaradi politične represije v Belorusiji in izkoriščanja migrantov za ustvarjanje pritiska na zunanji meji EU, tudi Poljski. Odkar je beloruski voditelj Aleksander Lukašenko februarja 2022 podprl rusko invazijo na Ukrajino, pa so padli na najnižjo raven doslej.