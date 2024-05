Zeleno zlato, vir zdravja, energije in lepote (Suzy)

Ste vedeli, da naravni izvleček iz svežih oljčnih listov vsebuje vsaj tridesetkrat več antioksidativnih spojin kot visokokakovostno ekstra deviško oljčno olje? Pred kratkim je izšla knjiga dr. Polonce Andrejčič Mušič Oljčni listi so vir lepote, zdravja in energije, v kateri jih na edinstven način predstavlja kot sodobno in zdravju podporno začimbo, ki je nepogrešljiva sestavina pri pripravi zdravih jedilnikov mediteranskih diet.

Avtorica knjige dr. Polonca Andrejčič Mušič v knjigi predstavlja preproste, vendar inovativne recepte, kako lahko kuhamo z oljčnimi listi.

Niso samo bogat vir antioksidantov, ampak vsebujejo tudi veliko vitamina C, selen, krom, železo, cink, betakaroten in širok nabor aminokislin.

Čeprav so jih kot zdravilno sredstvo v boju proti okužbam pri poškodbah ali pri boleznih s povišano telesno temperaturo uporabljali že v davnih časih, so mnogotere zdravstvene koristi oljčnih listov laboratorijsko potrdile šele sodobne raziskave. Zato danes naravni rastlinski izvleček iz njih velja za obetavno in varno prehransko dopolnilo z zelo širokim spektrom delovanja, saj njegovo uživanje krepi imunsko odpornost, znižuje blago povišan krvni tlak, holesterol in sladkor, predvsem pa brez stranskih učinkov pozitivno vpliva na naše zdravje in počutje.

Nova knjiga o oljčnih listih je vsebinsko zelo bogata in jih predstavlja kot novo sodobno začimbo, ki je nepogrešljiva sestavina v okviru priprave zdravih jedilnikov mediteranskih diet. Njihov okus se odlično poda k sredozemskim solatam, zelenjavi in ribam, malce trpko-grenak okus pa lahko oplemeniti tudi celinske jedi. Zato knjiga spodbuja koristno vsakdanjo uporabo v najrazličnejše namene in ponuja izjemne, vendar premalo izkoriščene možnosti za bolj zdravo življenje.

Knjiga predstavlja oljčne liste kot zdravju podporno začimbo in ponuja številne recepte za domače zdravilne in negovalne pripravke ter jedi.

Tokrat vam ponujamo tri enostavne recepte, pri katerih je zelo pomembno, da uporabljajte le oljčne liste iz čiste bio ekološke pridelave. Verč receptov najdete v knjigi Oljčni listi, vir zdravja, energije in lepote. Dober tek!

Parmezan s posipom iz oljčnih listov

Parmezan s posipom iz oljčnih listov za prigrizek

Sestavine:

5 rezin parmezanskega sira

3 rezine rženega kruha

3 rezine dimljenega lososa

1 žlička posušenih in zmletih oljčnih listov

maslo za namaz

1 žlička oljčnega olja

1 manjša skodelica oliv

Priprava:

Kruh narežemo na tanke rezine, ki jih namažemo z maslom. Nanje naložimo rezine dimljenega lososa ter rezine parmezanskega sira. Parmezan pokapamo s kakovostnim oljčnim oljem ter ga namesto s poprom potresemo s suhimi in zmletimi oljčnimi listi, ki elegantno pikantni okus parmezana dodatno oplemenitijo. Zraven postrežemo šalotko ali okusne črne olive, po želji si lahko privoščimo tudi kozarček dobrega vina.

Veganski piškotki

Veganski piškoti iz oljčnih listov za posladek

Sestavine:

100 g pirine moke

10 g prahu iz fino zmletih oljčnih listov

15 g zmletih mandljev ali lešnikov

3 žlice oljčnega olja

1 žlička vinskega kamna

ščepec soli

1 žlica javorovega sirupa ali drugega primernega sladila

40 ml hladne vode

125 g jedilne čokolade

1 žlička kokosovega olja

Priprava:

V posodo damo vse suhe sestavine, nato ob mešanju postopoma dodajamo oljčno olje in hladno vodo. Mešamo toliko časa, da dobimo kepo testa, ki jo prestavimo na pomokano površino, kjer testo še enkrat dobro pregnetemo in nato razvaljamo na debelino nekje od 3 do 5 mm. Z modelčki iz testa izrežemo piškote, ki jih polagamo na s papirjem za peko obložen pekač. Piškote v predhodno ogreti ventilacijski pečici na 160 stopinj Celzija pečemo 15 minut.

Kombuča iz oljčnih listov

Kombuča iz oljčnih listov za imunski sistem

Kombuča je opojna sladko-kisla, fermentirana in rahlo šumeča polno energijska pijača, ki je bogata s probiotiki in zdrava za črevesje. To je brezalkoholna pijača oziroma lahko vsebuje največ do 0,5 odstotka alkohola. Kot posebnost oljčno kombučo namesto iz pravega čaja naredimo iz oljčnih listov. Zaradi visoke vsebnosti antioksidantov ta pijača predstavlja naraven način za podporo našemu imunskemu sistemu, s fermentacijskim procesom pa napitku dodamo celo vrsto koristnih snovi, ki poleg drugih zdravstvenih koristi nudijo tudi podporo zdravi telesni mikroflori.

Sestavine:

3,5 l vode

200 g belega sladkorja

5 žlic grobo mletih posušenih oljnih listov

Priprava:

Vodo zavremo, jo odstavimo z ognja in vanjo stresemo prah posušenih oljčnih listov ter sladkor. Vse skupaj premešamo in nato pokrito pustimo stati od 20 do 40 minut. Ko sladek oljčni čaj potemni, ga precedimo in popolnoma ohlajenega vlijemo v velik steklen kozarec, kjer imamo gobo za kombučo in nekaj že narejenega napitka. Nato kozarec pokrijemo s čisto bombažno krpico, ki jo fiksiramo z gumico, in vse skupaj za od 5 do 10 dni postavimo v temen primerno topel prostor (optimalno 27 stopinj Celzija).

Kdaj je fermentacija gotova, je odvisno od okusa posameznika. Po zaključeni primarni fermentaciji kombučo prelijemo v steklenice in gobo ter del kombuče uporabimo za novo fermentacijo. Kombučo, ki smo jo odlili po primarni fermentaciji, lahko pijemo takoj. Če njen okus želimo dodatno obogatiti, se lotimo sekundarne fermentacije in kombuči dodamo različne zeliščna ali sadne okuse.