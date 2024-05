Čajne mešanice za telo in dušo

Pomlad je zadihala s polnimi pljuči in nam postregla s pisano paleto rastlin. Ste vedeli, da jih pri nas raste več kot 3000? In približno desetina je takšnih, ki imajo zdravilne učinkovine oz. si lahko z njimi lajšamo najrazličnejše težave, in to tako fizične kot psihične.

Zdaj je idealen čas, da začnemo nabirati dele rastlin, da jih bomo posušili in iz njih naredili čajno mešanico za telo in dušo, pri tem pa velja poudariti, da nabiramo le tiste, ki jih poznamo, da se na rastišča odpravimo nekdaj dni po dežju in najbolje dopoldne, predvsem pa, da jih ne nabiramo ob prometnicah, ne pretiravamo s količino in seveda ne nabiramo zaščitenih rastlin.

Dišeči cvetovi bezga pomagajo pri zbijanju vročine. FOTO: Madeleine_steinbach/Getty Images

Ponekod so se začeli odpirati omamno dišeči cvetovi bezga, ki pomagajo pri zbijanju vročine, pri kašlju, gripi, prehladu in celo pljučnici in astmi. Bezgovi cvetovi utrjujejo sluznico v nosu in žrelu ter krepijo odpornost proti okužbam. Nismo še prepozni za pljučnik, ki ga uporabimo za zdravljenje vnetega grla, kroničnega bronhitisa, oslovskega in kroničnega kašlja. Pomaga pri zdravljenju bolezni pljuč, zdravi dihalne poti, priporočljiv je tudi za težave z ledvicami.

Pogosta travniška rastlina je ozkolistni trpotec, za čaj uporabimo liste. Vsebuje antibiotike, veliko sluzi in silicijevo kislino, čreslovine, eterično olje, vitamine A, C in K in veliko mineralnih snovi. Odličen je pri pljučnih in bronhialnih boleznih, čisti kri, mehur, ledvice, pljuča in želodec.

Lipov čaj uživamo ob prehladu, gripi in kašlju.

Materina dušica za spanje

Ne pozabimo na koprivo, ki vsebuje veliko C-vitamina, skupino vitaminov B, železo, kalcij. Čaj iz koprive je odličen za razstrupljanje telesa, proti slabokrvnosti in utrujenosti, za boljšo prebavo in boljše delovanje jeter. Celotni nadzemni del regrata brez skrbi vmešamo v čajno mešanico, saj ima veliko pozitivnih lastnosti; je diuretik, laksativ, spodbuja izločanje žolča in zdravi revmo. Pomaga pri prebavnih motnjah in zaprtju zaradi lenega črevesja in slabega izločanja prebavnih sokov, pri žolčnih kamnih, vnetju žolčnika, zlatenici, uporabimo ga za lajšanje začetnih stopenj ciroze jeter, pri mišičnem revmatizmu ...

Rmanov čaj naj bi nižal tudi povišan holesterol. FOTO: Emilio100/Getty Images

Kmalu bomo nabrali cvetove lipe in čaj uživali ob prehladu, gripi in kašlju, saj sluz v njih lokalno zmanjša draženje sluznice in s tem kašlja, poveča potenje, znižuje povišano telesno temperaturo in deluje kot sedativ. Z vonjem nas bo privabil divji timijan oz. materina dušica, ki blagodejno deluje na kašelj, pomaga pri prehladnih obolenjih, bronhitisu, blaži boleče menstruacije, izboljšuje prebavo, deluje antibakterijsko – lahko jo uporabimo za izpiranje ran, poleg tega pa nekoliko pomirja in nam je lahko v pomoč pri uspavanju.

Poleti ne smemo pozabiti na rman, ki ga uporabljajo za lajšanje težav z dihali, ob gripi in prehladu ter za zniževanje povišane telesne temperature, prav tako ob prebavnih težavah (driska, napenjanje, črevesni vetrovi), še posebno učinkovit je pri lajšanju menstrualnih krčev, ki jih spremljajo bolečine v spodnjem delu križa, nižal naj bi povišan holesterol.

Našteli smo nekaj najpogostejših rastlin, ki jih najdemo v naravi in na pomoč katerih so se ljudje stoletja opirali; vmes smo nekoliko pozabili nanje, zdaj pa spet prihajajo v ospredje. Narava nam ponuja vse, kar potrebujemo, le znova se moramo naučiti živeti z njo.