Sveže informacije o tem, ali bomo Dončića čez en mesec videli v slovenskem dresu

Vsi vemo, kaj Luka Dončić pomeni naši košarkarski reprezentanci. Je njena gonilna sila, ki jo lahko popelje do najvišjih mest. Ker se je pred dnevi z Dallasom uvrstil v finale lige NBA, se zdaj upravičeno zastavlja vprašanje, ali se bo letos poleti lahko priključil naši reprezentanci in ji najprej pomagal na kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre, ki ga bo naša reprezentanca začela 2. julija s tekmo proti Hrvaški, ob ugodnem razpletu na tem turnirju pa še na olimpijskih igrah, ki bodo kmalu za tem. Če se bo finale lige NBA zavlekel do sedme tekme, bi tako Dončić v ZDA igral vse do 24. junija. Do tekme s Hrvaško tako ne bi imel veliko časa, da se uigra z reprezentanco.

A kot kaže, se naš zvezdnik vseeno utegne pridružiti reprezentanci. Po poročanju Ekipe24 je zaupanja vredni ameriški novinar Marc Stein dejal, da je Dončić večkrat poudaril, da do konca končnice noče govoriti o reprezentanci. Verjetno je tako tudi prav. Še posebej finala lige NBA se ne igra vsak dan in še kako pomembno je, da so igralci maksimalno fokusirani samo nanj. Upanje pa daje Steinova izjava: »Čeprav se je njegova končnica letos raztegnila vse do finala lige NBA, je Luka Dončić še vedno odločen, da zaigra za Slovenijo na kvalifikacijskem turnirju in svojo državo popelje na druge zaporedne olimpijske igre.«

Naša reprezentanca bo sicer še pred kvalifikacijskim turnirjem odigrala dve pripravljalni tekmi. Obe proti Litvi. Prva, ki bo v gosteh, bo 23. junija, druga bo dva dni kasneje v Stožicah.