O tem posnetku govorijo vsi: trenutek, ko je Luka Dončić ostal brez zasluženega piva (VIDEO)

Kot smo že poročali je Luki Dončiću in njegovi ekipi Dallas Mavericks uspelo zmagati na peti tekmi konferenčnega finala in se uvrstiti v veliko finale lige NBA. Luka je tudi tokrat navduševal, a kljub velikemu uspehu ve, da to še ni konec in že šestega junija jih čaka prvi obračun z ekipo Boston Celtics.

Uspeh 25-letnika je v živo spremljal tudi njegov oče Saša. Luka je v enem izmed odzivov povedal, da mu očetova prisotnost v dvorani veliko pomeni in da je zaradi zamude leta Saša skoraj zamudil njegov uspeh.

Luka in Saša Dončić FOTO: David Berding Getty Images Via Afp

Po tekmi sta si oče in sin padla v objem, po tekmi pa si je Luka v očetovi družbi privoščil tudi pivo, a kar se je po nekaj požirkih zgodilo, ni pričakoval. Posnetek, kako je Dončiću podpredsednik košarkarskih operacij pri Dallas Mavericksih Michael Finley iz rok vzel pločevinko piva, je postal pravi hit na spletu. Več kot očitno je namreč bilo, da je mladi košarkar pričakoval, da mu bo Finley po čestitkah pivo vrnil, a se to ni zgodilo. Luka je razočarano skomignil z rameni.