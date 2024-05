Šov O'Neala in Dončića: Shaq pel hrvaško uspešnico, naš zvezdnik pa ...

Luka Dončić, slovenski superzvezdnik lige NBA, je velik ljubitelj balkanske glasbe, zato pogosto posluša hrvaške uspešnice. V ligi NBA je običajna praksa, da igralci pred domačimi tekmami sestavijo lastne sezname predvajanja, ki jih bodo predvajali v dvorani, tako je tudi v Dončićevem Dallasu.

Tako je na predvečer tretje tekme finala zahodne konference proti Minnesoti DJ, očitno na Dončićevo željo, v dvorani zavrtel hit E. T. - Prazan stan. Pesem je bila poleg Dončića všeč tudi legendarnemu Shaquillu O'Nealu.

Medtem ko se je Dončić ogreval, je v dvorani odmevalo: »Prazan stan, a nas je dvoje. Tijelo tvoje, moje. Možda bismo mogli mi. Slušat' stare one pjesme. Radit' što se ne smije. Čekat' zoru ljubavi...«

Shaquille O'Neal, ki kot komentator zaradi favoritov Jokića in Dončića vse pogosteje govori v tudi nam razumljivem jeziku, je sedel ob igrišču in poskušal ponavljati besede hrvaške uspešnice.