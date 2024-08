Ste videli, s čim se je Luka Dončić pripeljal na poslovilno tekmo (FOTO)

Slovenski košarkarski as Luka Dončić se je na poslovilno tekmo Gorana Dragića v Stožice pripeljal v luksuznem avtomobilu znamke Mercedes, vrednem 385.000 evrov, pišejo tuji mediji.

Dončića so ob prihodu v garažno hišo čakali zvesti navijači, ki so takoj skočili do svoje zvezde z željo po avtogramu in skupni fotografiji, kar je Dončić rade volje izpolnil.

Opazili pa so tudi njegov luksuzni avtomobil. Kot pišejo mediji, gre za Mercedes Brabus AMG GT 63 S E Performance, ki ima 831 konjskih moči in V8 motor.

Luka Dončić je ljubitelj jeklenih konjičkov. FOTO: Zaslonski Posnetek

Hitrost do 100 km/h doseže v 2,8 sekunde, maksimalna hitrost pa je 316 km/h.

Cena novega avtomobila je okoli 385.000 evrov.

Dončić je sicer ljubitelj jeklenih konjičkov. V lasti ima tudi rožnati Chevrolet Camaro, prav tako pa njegovo garažo krasijo avtomobili, kot so Ferrari, Lamborghini, Porsche, Koenigseg do več različnih starodobnikov.