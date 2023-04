Ste videli, kako so znani Slovenci glasno navijali za orle? (FOTO)

Štiriinštirideseta sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih je bila rekordno dolga, končala se je šele prvi aprilski konec tedna. Na tradicionalno vsakoletnem največjem športnem prazniku v Sloveniji smo znova pričakovali dolge polete najboljših letalcev na svetu.

Komentatorja Peter Prevc in Polona Bertoncelj.

Konec tedna se je krasno razvil, navijači iz vse Slovenije, okoliških držav in tudi od dlje so napolnili dolino pod Poncami in skupaj z junaki zime pričarali nepozaben zaključek naporne sezone.

Direktor smučarske zveze Uroš Zupan, direktor komunikacij Palfingerja Hannes Roither in predsednik smučarske zveze Enzo Smrekar so z zadovoljstvom spremljali uspešen konec sezone.

V četrtek smo v družbi številnih otrok spremljali uradni trening in kvalifikacije, petkovo posamično tekmovanje je bilo zaradi vetra prestavljeno na soboto, ki z ekipnim tekmovanjem vsako leto predstavlja tudi vrhunec, nedelja pa je pestro dogajanje zaokrožila s še eno posamično tekmo.

Predsednica države Nataša Pirc Musar in mož Aleš Musar sta bila na sobotni tekmi izjemno dobre volje, predsednica je zmagovalcem tudi izročila odličja.

Kot vsako veliko tekmovanje pa je seveda tudi Planica priložnost za druženje, mreženje, priložnost za partnerje dogodka, pa seveda za politična in gospodarska srečanja. Zaokrožili smo med obiskovalci in med njimi srečali kar precej takšnih, katerih imena slovenski javnosti niso tuja.

Britansko-slovenska gospodarska zbornica in Spirit Slovenija, ki ju zastopata Barbara Uranjek in Rok Capl, sta v Kranjski Gori pripravila Čaj z razlogom in privabila številne poslovneže.

Melanie Mekicar, Challe Salle in Eva Boto so v četrtek poskrbeli za enkratno vzdušje ob začetku planiškega praznika.