Športni svet zavit v žalost, umrl eden najboljših košarkarjev v zgodovini

Legenda nekoč jugoslovanske košarke Dražen Dalipagić, znan kot legendarni Praja, je preminil v 74. letu starosti, poročajo srbski mediji. Umrl je po dolgi in težki bolezni.

Dalipagić je začel svojo košarkarsko kariero šele pri 19 letih, vendar je že dve leti kasneje zaigral za reprezentanco takratne Jugoslavije. V dresu reprezentance je nastopil na 243 tekmah in osvojil številne medalje na različnih tekmovanjih, pišejo mediji.

Dražen Dalipagić. FOTO: Wikipedia

Na evropskih prvenstvih je osvojil tri zlate medalje. Na svetovnih prvenstvih je osvojil štiri medalje – srebro leta 1974, zlato leta 1978 ter bronasti medalji leta 1982 in 1986. Poleg tega je osvojil tudi tri olimpijske medalje – srebro leta 1976, zlato leta 1980 in bron leta 1984.

Igral je za beograjski Partizan in bil trikrat razglašen za najboljšega košarkarja Evrope (1977, 1978 in 1980). V desetih sezonah v tem klubu je dosegel neverjetno povprečje 27,1 točke na tekmo, kar priča o njegovem izjemnem talentu in predanosti igri.

Dražen Dalipagić je bil simbol košarkarske odličnosti in bo ostal v večnem spominu kot eden največjih športnikov vseh časov.