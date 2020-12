Šok v Planici: po ostrih besedah so ga izključili

»Hvala lepa in nasvidenje«

Bertoncelj: Odgovornost morajo prevzeti tudi skakalci

je po slabi uvrstitvi na tekmi svetovnega prvenstva v smučarskih poletih v Planici pisno za slabe rezultate slovenskih orlov okrivil trenerje . Odziv pristojnih je prišel danes zjutraj.»Zjutraj je vodja panoge za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo, na predlog glavnega trenerja slovenske reprezentance v smučarskih skokih sprejel sklep o izključitvi Timija Zajca, člana A reprezentance s svetovnega prvenstva v poletih v Planici. Sklep je bil sprejet na podlagi podpisane pogodbe s športnikom, pravilnikom o pravicah in dolžnostih tekmovalcev, ter disciplinskim pravilnikom Smučarske zveze Slovenije (SZS). Timi Zajc je bil o sklepu obveščen takoj po njegovem sprejetju. V nadaljevanju je vodstvo reprezentance zadržaloinv Kranjski Gori, saj sta želela zeleni mehurček zapustiti ravno danes zjutraj. Po pogovorih z vodstvom tekmovanja in predstavniki Fisa obstaja možnost, da eden izmed dvojice nastopi na nedeljski ekipni tekmi. Prihodnji teden se bodo sestali pristojni organi panoge za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo ter obravnavali poročilo o petkovem dogodku,« so sporočili iz SZS.Zajc je bil po prvih dveh serijah, v katerih je bil najslabši Slovenec, na 27. mestu. razočaran je na spletu objavil tole (nelektorirano): »Žal se je danes vse podrlo. Celo poletje sem treniral, da bi danes letel proti zadnji črti. Mislim da morajo tukaj veliko odgovornost prevzeti trenerji. Žal moras pri nas tako delati kot rečejo drugače si izključen iz reprezentance. Zato hočem da tukaj glavni trener prevzame odgovornost za slabe nastope vseh slovenskih skakalcev. Vsi si želimo medalje.... Ampak kot se je izkazalo v zadnjih dveh letih rezultati pri meni padajo. Rečem lahko samo Hvala lepa in nasvidenje.«Glavni trener slovenske vrsteje po slabih predstavah svojih varovancev, ki so daleč od vrha, povedal, da so v domačem taboru nezadovoljni in razočarani in da so pričakovali več. Komentiral je tudi izjavo Zajca: »Tipičen odgovor tekmovalca, ko malce izgubi občutke. Ni odskakoval z nogami. V četrtek je vsaj malo, tokrat nič. Ko tekmovalec ne odskakuje, je zakrčen v zgornjem delu. Imel je nizko parabolo leta, nič hitrosti ... Kljub dvakrat relativno dobrim razmeram so bili njegovi skoki kratki.« Odgovornost za nastope morajo zato po njegovem mnenju prevzeti tudi skakalci.