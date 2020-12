V Planici zavrelo: takšnih besed ni pričakoval nihče (FOTO)

Potem ko je najuspešnejši slovenski skakalecnapovedal, da bo v soboto zapustil planiški mehurček in da se ne bo boril za nastop na nedeljski ekipni tekmi svetovnega prvenstva v smučarskih poletih v Planici, je s svojo izjavo po slabi uvrstitvi šokiral šeZajc velikega razočaranja ni skrival. Po prvih dveh serijah, v katerih je bil najslabši Slovenec, je pristal na slabem 27. mestu. Kmalu po tekmi je na instagramu delil jezni zapis, v katerem je za slabo uvrstitev slovenskih skakalcev okrivil trenerja.Njegov zapis objavljamo v celoti (nelektoriranega): »Žal se je danes vse podrlo. Celo poletje sem treniral, da bi danes letel proti zadnji črti. Mislim da morajo tukaj veliko odgovornost prevzeti trenerji. Žal moras pri nas tako delati kot rečejo drugače si izključen iz reprezentance. Zato hočem da tukaj glavni trener prevzame odgovornost za slabe nastope vseh slovenskih skakalcev. Vsi si želimo medalje.... Ampak kot se je izkazalo v zadnjih dveh letih rezultati pri meni padajo. Rečem lahko samo Hvala lepa in nasvidenje«.Slovenci se na današnji tekmi niso izkazali in so daleč od vrha. Glavni trener slovenske vrsteje povedal, da so v domačem taboru nezadovoljni, razočarani, da so pričakovali več.