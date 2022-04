Smrt v družini Tadeja Pogačarja

Naš trenutno najboljši kolesar Tadej Pogačar je zapustil svojo ekipo in kljub dirki po Belgiji, na kateri je nameraval nastopiti v nedeljo, odpotoval domov. Njegovi zaročenki Urški Žigart je namreč umrla mama.

Žalostno novico je Urška sporočila na instagramu. »Življenje včasih ni pošteno. Z veliko žalostjo in težkim srcem danes sporočam to novico. Mama je bila moja najboljša prijateljica in najpomembnejša oseba v mojem življenju. Meni in moji družini je ob tej izgubi res težko, zato prosim vse, da spoštujejo našo zasebnost.«