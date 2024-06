Slovenski praznik sredi Nemčije: ponos v svečani loži razgrinjal tudi Čeferin (FOTO)

Slovenija je v 33 letih samostojnosti doživela že marsikaj. Obenem si je priborila zelo vidno mesto na športnem zemljevidu, ki ji ga zavidajo tudi mnoge dežele s precej več prebivalci in tudi denarnih možnosti. Posledično z odmevnimi dosežki in zmagami sledijo rajanja rojakov na prizoriščih ob junakih z nogometnih, odbojkarskih, košarkarskih, rokometnih igrišč, ledenih ploskev, kolesarskih prog, skakalnih, belih strmin. Veliko se je nabralo vsega skupaj, praznični 25. junij 2024 v Kölnu bo ostal zapisan kot novi mejnik – tokrat v izvedbi nogometne reprezentance.

Ta se je prvič doslej na velikem tekmovanju uvrstila v prestižni izločilni del in s tem v domovini ter med rojaki na tujem botrovala izjemni evforiji. »Dolgih 20 let sem si želel videti Slovenijo v živo na takšnem prvenstvu, zdaj sem to dočakal in užival,« nam je dejal Goran, ki se je pred dobrimi tremi desetletji iz Ljubljane preselil v New York, del dopusta pa je letos namenil obisku Nemčije ter spodbujanju naših nogometašev. In ti so s pristopom ter nadnaravno bojevitostjo navdušili nogometno Evropo.

Ustrezno našemljen FOTO: Leon Vidic

In čeprav je Köln, to živahno mesto ob Renu, za športnega navdušenca iz Slovenije krepko bolj oddaljen kot prizorišči prejšnjih dveh tekem Stuttgart in München, je tretji nastop Kekovih izbrancev, tokrat proti nesporni nogometni velesili Angliji, pritegnil več kot 10.000 privržencev iz vseh regij od Rateč do Dobove ter od Goričkega do Pirana, kot bi razdaljo med slovenskim severovzhodom in Obalo opeval izjemni Vlado Kreslin.

V osrčju Kölna so tisoči rajali ob glasbi iz domovine.

Ko je Slovenija – 24 let je od tega – prvič nastopila na nogometnem euru, je ta prekmurski slavček s še dvema velikanoma slovenske glasbene scene Zoranom Predinom in Petrom Lovšinom sredi Amsterdama navdušil množico s koncertom. In podobno je bilo tokrat v osrčju Kölna, ko je tisoče Slovencev rajalo ob skupini Siddharta.

Dobra volja že pred dvobojem, po njem pa sploh FOTO: Leon Vidic

Tako glasbeniki na odru z odličnim Tomijem Megličem kot tudi navzoči v občinstvu niso vajeni čvrstega rockovskega zvoka v živo sredi dneva ob pripeki čez 30 stopinj, toda na ta posebni dan in ob odštevanju do velikega večernega nogometnega spektakla se je pač zgodilo tudi to. Kot je pozneje slovenska nogometna reprezentanca nanizala še tretji zaporedni podvig in v eni najzahtevnejših skupin na tem euru prestala sito ter se uvrstila v osmino finala.

Najprej na koncert, potem na tekmo FOTO: Leon Vidic

Tudi njim gre zahvala za zgodovinski uspeh. FOTO: Leon Vidic

»Spomnili se boste, ko sem ob žrebu skupin na euru dejal, da se bo kaj vprašalo tudi našo reprezentanco,« je bil selektor Matjaž Kek ponosen na učinek svojih fantov, proti katerim so na praznični torek na drugi strani stali milijonarji iz najbolj cenjenega ligaškega nogometnega tekmovanja na svetu – angleškega prvenstva.

Iz Vipave so prišli. FOTO: Leon Vidic

Naj se ve ... FOTO: Leon Vidic

In ponosen ni bil le ta izjemni nogometni strateg, iskrenega veselja niso skrivali niti naši akterji na igrišču in na tribunah. Uživali so Borut, Grega, Urban in Žiga, športni zanesenjaki iz Ljubljane, skupina koroških študentov, oče hokejskega reprezentanta Blaža Tomaževiča iz Žirovnice s prijatelji in še mnogi drugi. Ponos pa je v svečani loži razgrinjal tudi Aleksander Čeferin, predsednik Uefe. Tudi zanj je bil ta slovenski praznični dan prav poseben. Nikdar ob vsem spoštovanju do drugih reprezentanc ni skrival, da seveda slovenska zanj ostaja številka 1.