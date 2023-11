Slovenci bodo olimpijske kvalifikacije igrali proti Novi Zelandiji, Hrvaški in Grčiji, Dominikanski republiki ali Egiptu

Slovenski košarkarji so dobili tekmece v kvalifikacijah za olimpijske igre 2024. Drugi zaporedni nastop na turnirju dvanajstih ekip v Parizu si bodo skušali julija naslednje leto izboriti v Pireju, kjer bodo tekmovale še reprezentance Grčije, Nove Zelandije, Hrvaške, Dominikanske republike in Egipta.

Na olimpijski turnir se bodo uvrstili le zmagovalci turnirjev, ki bodo potekali še v Valencii, Rigi in San Juanu na Portoriku. To bodo hkrati zadnji štirje udeleženci OI, na katere so že uvrščene Francija kot gostiteljica, Nemčija ter Srbija kot najvišjeuvrščeni evropski ekipi z letošnjega svetovnega prvenstva v Aziji, Kanada in ZDA kot najboljši predstavnici Amerik na SP ter ekipe Japonske, Avstralije in Južnega Sudana kot vodilne na svojih celinah.

Na žrebu v Švici je bila Slovenija v prvem kakovostnem bobnu skupaj s Španijo, Latvijo in Litvo. V drugem bobnu je bila Grčija, v tretjem Dominikanska republika, v četrtem Nova Zelandija, v petem Hrvaška in v zadnjem Egipt.

Na vsakem od štirih kvalifikacijskih turnirjev, ki so na sporedu od 2. do 7. julija, bodo ekipe razdeljene v dve skupini. Slovenija bo v skupini A z Novo Zelandijo in Hrvaško, v skupini B pa so Grčija, Dominikanska republika in Egipt.

Po dveh tekmah se bosta najboljši ekipi uvrstili v polfinale, le zmagovalec finala pa bo dobil mesto na OI v Parizu in Lillu, ki bodo potekale od 26. julija in 11. avgusta 2024.

Slovenija si je mesto na OI v Tokiu izborila na kvalifikacijskem turnirju v Kaunasu, kjer je v finalu na krilih Luke Dončića premagala gostiteljico Litvo.