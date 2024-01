Slivnik pred 60. Zlato lisico: »Proga je pripravljena, upam, da ne bo vremenskih presenečenj«

V Kranjski Gori je vse pripravljeno na jubilejno 60. tekmovanje alpskih smučark za Zlato lisico. Ob začetku je kazalo, kot da se podajamo v misijo nemogoče, a sedaj je to vse pozabljeno in proga je pripravljena, je danes v Kranjski Gori dejal vodja priprave proge Janez Slivnik. Ta upa, da ne bo kakšnih posebnih vremenskih presenečenj.

Slovenska vrsta bo računala na štiri tekmovalke, ki se bodo na obeh tekmah podale v lov na prve točke svetovnega pokala alpskih smučark v letu 2024. Na vitranško strmino se bodo oba tekmovalna dneva podale standardne članice ekipe svetovnega pokala alpskih smučark Andreja Slokar, Ana Bucik in Neja Dvornik.

Tem se bo iz ekipe za evropski pokal pridružila tudi Nika Tomšič, ki bo prav tako tekmovala na sobotnem veleslalomu in na nedeljskem slalomu. Tako prvi kot drugi dan tekmovanja se bosta tekmi začeli s prvo vožnjo ob 9.30 in finalno vožnjo ob 12.30.

Meta Hrovat, ki je bila v Kranjski Gori dvakrat tretja v letih 2020 in 2021, na domačem hribu ne bo tekmovala. Stanje smučarke še ni tako dobro, da bi se lahko vrnila na treninge na snegu.

Prijavljenih je 95 tekmovalk za veleslalom in 82 za slalom iz 27 držav, je dejal Tomaž Šušteršič, generalni sekretar 60. Zlate lisice.

»Proga je glede na razmere vrhunsko pripravljena in želimo si le, da napovedane padavine ne bodo preveč vplivale in bo proga zdržala tudi tekmovalke z višjimi startnimi številkami. Pričakujemo obiskovalce iz Slovenije, Italije, Avstrije, Hrvaške in Slovaške,« je še dejal Šušteršič. Ta si želi, da tekmovanje vrnejo na pota stare slave s polnimi tribunami navijačev.