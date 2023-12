Zelena luč Kranjski Gori: Zlata lisica bo

Snežni kontrolor Mednarodne smučarske in deskarske zveze (Fis) Jani Hladnik je preveril stanje proge ter dovolil izvedbo veleslaloma in slaloma za točke svetovnega pokala alpskih smučark v Kranjski Gori. Najboljše slalomistke in veleslalomistke se bodo na jubilejni 60. Zlati lisici merile 6. in 7. januarja.

Organizatorji Zlate lisice v Kranjski Gori so dobili bitko s časom in vremenom ter kljub neugodnim razmeram s pretoplimi temperaturami za ta čas leta ter ob pomanjkanju snežnih padavin pripravili kakovostno in dovolj debelo snežno podlago, na kateri bodo lahko tekmovale najboljše alpske smučarke na čelu z ameriško šampionko Mikaelo Shiffrin.

Snežni kontrolor je stanje proge preveril v sredo, svojo odločitev pa je sporočil danes. Organizatorji Zlate lisice upajo, da bo vreme v zadnjem tednu pred tekmovanjem sodelovalo in da bo v začetku januarja poskrbelo za pravo zimsko pravljico.

Na startu bodo tri Slovenke

Zlata lisica bo prvi konec tedna po novem letu najprej s sobotnim veleslalomom 6. januarja in nato še nedeljskim slalomom 7. januarja.

Slovenska vrsta bo lahko računala na tri tekmovalke za vrhunske uvrstitve Andrejo Slokar, Ano Bucik in Nejo Dvornik.

Mednarodna smučarska in deskarska zveza je zaradi večletnih težav s snegom Mariborsko Pohorje prečrtala kot prizorišče tekem svetovnega pokala alpskih smučark v Sloveniji.

Organizacijo je od smučarskega kluba Branik Maribor prevzela Smučarska zveza Slovenije (SZS), ki je tudi zagotovila, da bosta tekmi svetovnega pokala v veleslalomu in slalomu ostali v Sloveniji. V soglasju z mednarodno zvezo so se dogovorili, da bo to tekmovanje do vključno sezone 2025/26 imelo domovanje v Kranjski Gori.