Tina Maze se čustveno spominja ene najtežjih in najboljših tekem

V soboto in nedeljo bo v Kranjski Gori poseben praznik. Odvila se bo jubilejna, že 60. Zlata lisica. Letošnja bo drugačna, svoj prihod v Kranjsko Goro so potrdile tudi vse štiri dozdajšnje slovenske zmagovalke tekem za Zlato lisico: Nataša Bokal, Urška Hrovat, Tina Maze in Mateja Svet, ki bodo prvič hkrati med občinstvom.

»Bilo je leto 2013, ko sem postala zlata lisička! To je punca, ki ji uspe zbrati največ točk v slalomu in veleslalomu skupaj. Poseben mejnik, ki v Sloveniji pomeni zelo veliko in ga je uspelo osvojiti pred menoj še Urški Hrovat in Mateji Svet. Kot bi bilo včeraj, se spomnim ene najtežjih in najboljših tekem pred domačim občinstvom! Tej sliki na startu je sledilo zmagoslavno prepevanje naše himne, z vsemi navijači skupaj kot eno! Letos ob 60-letnici Zlate Lisice se pripravlja prav posebno doživetje, zato vabljeni!«

Danes bo slovenski tabor pred jubilejno 60. Zlato lisico priredil novinarsko konferenco, ki se je bodo udeležili slovenske tekmovalke in strokovno vodstvo panoge za alpsko smučanje.