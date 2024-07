Slabost celjskih ostrostrelcev vidna tudi na Luni

V boju za paradno tekmovanje Uefe se je začelo zares. Ne le takoj po koncu prvega dvoboja 2. kola kvalifikacij za ligo prvakov, iz tabora slovenskih nogometnih prvakov Celjanov tudi po prespani noči ni bilo mogoče pregnati občutka grenkobe. Slovaški tekmec Slovan je z neodločenim izidom (1:1, Luka Bobičanec 7.; David Strelec 11; rdeči karton: Kiriakos Savidis 40.) ujel največjo možno nagrado. A za vidno hitrejše Celjane bitka še zdaleč ni izgubljena, v povratno tekmo 2. kola kvalifikacij v Bratislavi gredo lahko z upanjem, da v torek zvečer (20.30) v Bratislavi ne bodo streljali s praznimi naboji.

Slovan je v svoj kazenski prostor parkiral avtobus.

Dobra ura napadanja z igralcem več je v osrednjega junaka spremenila – s petimi čistimi obrambami (ali pa ga je vselej zadela žoga) – gostujočega vratarja Dominika Takača, v osmoljence pa dolgo vrsto Celjanov, od napadalcev Aljoša Matka, Armandasa Kučysa in Edmilsona, do zveznih igralcev Jošta Piška, Maria Kvesića, edinega strelca Luke Bobičanca in morda ključnega igralca gostiteljev Tamara Svetlina. Njegova poškodba v 40. minuti je moštvo oslabila za še večjo mero agresivnosti in ritma. Tudi branilca Damijan Vuklišević in David Zec sta bila v Slovanovi akciji za izenačenje postavljena malenkost predaleč od iznajdljivega strelca Davida Strelca.

Celjska slabost in zdaj že akutna težava je vidna tudi 384.403 km daleč na Luno. Prav neverjetno je, kako Celjani, še zdaleč ne le napadalci, priložnosti ne spreminjajo v gole. Tudi proti Slovakom so ob dveh upravičeno razveljavljenih golih zaradi ofsajda sprožili preko 20 strelov – 21:7; na vrata 6:1.

4500 gledalcev se je zbralo v Celju ob gostovanju Slovana, 22.500 sedežev premore stadion v Bratislavi.

»Prihajali smo v priložnosti, toda Slovan je v svoj kazenski prostor 'parkiral avtobus' in to je seveda zelo težko prebijati. Z igro v širino in s predložki smo poskušali prebiti tekmečevo obrambo, toda preslabi smo bili tudi v boju za odbite žoge. V Bratislavi bomo morali biti še bolj potrpežljivi,« je ocenil prvih 90 minut dvoboja in pogled usmeril v povratno tekmo celjski trener Damir Krznar. Tudi on gotovo še premore zajetno rezervo.