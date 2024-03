Sin slavnega očeta in otrok Maribora

V šampionskem dvoboju Celja in Olimpije ima Maribor vlogo nebodigatreba tekmeca, toda za vijolični orkester pod dirigentsko paličico Anteja Šimundže je pomladni del sezone prav tako zelo pomemben. V njem ustvarjajo prihodnost, del katere je tudi Sven Šoštarič Karić, ki je šele drugo sezono del članskega moštva. A počasi, toda vztrajno postaja tudi nepogrešljiv »prvoborec« in steber obrambe moštva, ki bo naslednjo leto pripravljeno za vrnitev na slovenski nogometni vrh.

Minuli teden, 7. t. m., je strelec izenačujočega gola v štajerskem derbiju dopolnil že 26 let. Čestitke, in še za gol povrhu! »Hvala, a že ob lanskem četrt stoletja so me prijatelji zbadali, da sem zdaj bliže abrahamu kot rojstvu. Gol? To je Maribor, kakršnega želi ustvariti trener. Dobro nam gre od nog, tudi meni. Prihajam v zrela igralska leta in žanjem sadove minulega dela. Zaupam sebi, zaupam trenerju in on meni. Z vsako tekmo več sem izkušenejši, zrelejši in boljši,« je v paketu z moštvenim razvojem trenutno eden od najboljših vijoličnih igralcev opisal Mariborov razvoj in svojega.

Kar dolgo je trajalo, da se je prebil v Ljudski vrt, v svoj dom, ki ga je zapustil po mladinskem stažu. Deloma tudi zaradi ostrih in visokih zahtev športnega direktorja Zlatka Zahovića. Takrat je bilo tudi nekaj ostrih besed in kritik za direktorja, ki je premalo zaupal vijoličnim fantom.

»Zamer ni, to je nogomet. Mi je pa v razvoju prav prišla tudi preizkušnja v tujini, dve leti in pol pri angleškem Derbyju in potem še boljša učna doba pri Domžalah. Ni bilo pritiska. Ko me je poklical Simon Rožman, sem takoj sprejel domžalski klic in se vrnil v Slovenijo. O mojem domžalskem obdobju vse le najboljše. Vrnitve v Maribor pa sem si tudi vedno in srčno želel, verjamem, da tudi Maribor,« je povedal sin slavnega očeta Amirja Karića in nepogrešljivega reprezentanta iz prvega rodu Srečka Katanca. »Če mu kaj ni po godu, ali misli, da je narobe, je vedno odkrit in to pove. To mi je pri njem všeč,« je kratko in jedrnato opisal razmerje oče – sin.

Šampionski obrisi

V njegovem primeru jabolko res ni padlo daleč od drevesa. Sven je kot oče igral v zvezni vrsti in na položaju levega bočnega branilca, potem se je utrdil kot stoper. Igro, kombinatoriko ima v genih. »Mislim, da je še pomembneje, kako razumeš igro na katerem koli položaju. Kako se prilagodiš, gibaš, kako se odzoveš, ko te potrebuje moštvo. Raznovrstnost, s katero sem se srečeval, me je naredila boljšega,« je predstavil svoj pogled o igralskem razvoju, o moštvenem, ki ima rep in glavo, pa je zelo jasen.

»Počasi se že vidijo šampionski obrisi. Dlje, ko smo skupaj, boljši smo. Bolje se poznamo, bolj smo uigrani in vsak posameznik natanko ve, kakšna je njegova naloga na igrišču. Če sem dober v obrambi, vem, da bo lažje Joju (Josip Iličić, op. p.). Če bo njemu lažje, bo tudi meni v obrambi. Tako je pravilno. Verjamem, da je pred nami lepa nova sezona. V tej gremo iz tekme v tekmo, a s pogledom v prihodnost,« je prepričan že lep čas oddan fant.

»Novembra bom praznoval okroglo obletnico. S Katjo, s srednješolsko ljubeznijo in bodočo zdravnico, ob kateri sem včasih kot 'poskusni zajček', bova praznovala najinih prvih 10 let,« je z veseljem povedal zaljubljenec Sven Šoštarič Karić. Ta je v 1. SNL odigral 134 tekem in dosegel devet golov. V dresu Maribora se bliža 50. nastopu, trenutno je pri 48 tekmah.