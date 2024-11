Še en slovenski športnik ima dovolj in končuje kariero

Slovenski alpski smučar Boštjan Kline se je po temeljitem premisleku in posvetovanju z zdravniki in strokovnimi sodelavci na Smučarski zvezi Slovenije (SZS) odločil, da zaključi svojo športno pot, so sporočili iz SZS. Kline je leta 2017 je med drugim zmagal na smuku v norveškem Kvitfjellu in je bil dvakrat mladinski svetovni prvak.

»Po temeljitem premisleku sem moral sprejeti odločitev, ki se je sicer kazala že nekaj časa. Rehabilitacija poškodbe noge napreduje zelo dobro, je pa jasno, da v trenažnem in tekmovalnem procesu na najvišji ravni ne bom več mogel sodelovati,« je zapisal Kline

SZS se bo Boštjanu Klinetu, ki je zbral 163 nastopov na tekmah svetovnega pokala, uradno zahvalila na tekmi za pokal Vitranc v Kranjski Gori, ki bo 1. in 2. marca prihodnje leto.