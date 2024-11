Bazenom bo pomahal v slovo, razočaran nad svojim statusom v plavanju

Srečanje novinarjev s plavalno reprezentanco pred SP v 25-metrskem bazenu v Budimpešti (to bo od 10. do 15. decembra) je zasenčil nenapovedan govor Petra Johna Stevensa, vodilnega slovenskega plavalca v moški konkurenci zadnjih let, v katerem je poudaril, da bo prihajajoče prvenstvo zanj zadnje. Odločil se je posloviti od vrhunskega športa.

Presenečenja pri navzočih ni bilo mogoče prezreti. »V ponedeljek, torej dva dni pred srečanjem z vami, sem to povedal svojemu trenerju v Trstu, drugi ste izvedeli tukaj. Odločil sem se to razkriti javno na novinarski konferenci, da si ne bi nato pozneje iz dneva v dan sledili posamezni pogovori in različna ugibanja,« nam je dejal. Stevensov trener je sicer Davide Rummolo, bronasti italijanski olimpijec v Sydneyju 2000.

Brez želene podpore

»V zadnjih dveh letih ni bilo nikogar od odgovornih iz plavalnih vrst, ki bi me poklical, kako sem in kako treniram,« je dejal in dodal, da se februarja izvoljeni predsednik zveze Urban Korenjak trudi po najboljših močeh, a da prek sistema ne more. In ker Stevens že dolgo svoje najboljše izide dosega v disciplini 50 m prsno, ta pa ni olimpijska, doma nima statusa, ki bi mu zagotavljal želeno finančno podporo in tudi zaposlitev. »Slednjo sem si moral poiskati sam, potem ko sem se znašel v denarni stiski. In ne morem se sprijazniti s tem, da moja plavalna disciplina doma nima veljave, saj v njej nastopajo tudi tisti, ki se uveljavljajo v olimpijskih disciplinah,« je še pribil.

Tako bo za zdaj Budimpešta 2024, kjer bodo slovenske barve branili še Janja Šegel, Katja Fain in Sašo Boškan, za 29-letnega Gorenjca zadnje veliko tekmovanje.