Šahovski prvak je držal obljubo in storil nekaj nepričakovanega

Šahovski svet je po skoraj treh tednih dvoboja med Ding Lirenom in Gukešom Domaradžujem dobil novega vladarja. Slednji je namreč po veliki, tako rekoč začetniški napaki Kitajca, uspel slaviti v zadnji, štirinajsti partiji, s čemer je dvoboj odločil v svojo korist z rezultatom 7,5 proti 6,5.

Dolgo časa je sicer kazalo, da bo zmagovalca potrebno poiskati v podaljških s skrajšanim časom za razmišljanje, saj je bila pozicija v odločilni partiji praktično vseskozi izenačena. Pri prehodu v končnico je mladi izzivalec sicer prišel do prednosti enega kmeta, a ob močno reduciranemu materialu kljub temu ni imel realnih možnosti za zmago.

Vseeno je vztrajal, dokler v 55. potezi ni dočakal nepričakovanega darila s strani nasprotnika. Ding je namreč brez pravega razmisleka ponudil menjavo trdnjav, kar mu je sicer ustrezalo, ne pa tudi menjava lovcev, kateri se v nadaljevanju ni mogel izogniti. Na ta način je pristal v izgubljeni kmečki končnici in je čez nekaj potez lahko zgolj še čestital svojemu nasledniku na šahovskem prestolu.

Šah FOTO: Šah

Najmlajši svetovni prvak

Gukeš je z 18 leti tako postal osemnajsti in tudi najmlajši svetovni prvak po tradiciji dvobojev, ki potekajo vse od leta 1886. Kljub mladosti je v svojem pohodu do naslova prvaka, pa tudi neposredno po njem, pokazal zvrhano mero zrelosti in psihološke trdnosti. V prvih intervjujih v novi vlogi je priznal, da se mora še marsikaj naučiti in da lahko še napreduje, njegova glavna motivacija pa je postati najboljši igralec na svetu. S temi besedami je meril na Magnusa Carlsena, še vedno najboljšega igralca na svetovni ratinški lestvici, ki je lansko leto brez boja prepustil naslov prvaka v standardnem šahu in je tokrat v vlogi komentatorja ponovno poudaril, da vrnitev v tej različici zanj ne pride v poštev.

Novi svetovni prvak si bo medtem po pričakovanjih privoščil tekmovalni premor in naj bi se za šahovnice vrnil na prvem super-turnirju novega leta v nizozemskem Wijk aan Zeeju. Pred odhodom s prizorišča dvoboja pa je izpolnil še dano obljubo, da bo v primeru zmage skočil z vrvjo s 47 metrov visokega stolpa nad plažo v Singapurju. Na ta način je kar močno zasenčil Carlsenov znameniti oblečeni skok v bazen po zmagi v dvoboju z Anandom leta 2013, ki mu je prinesel naslov prvaka.