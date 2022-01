Razočaranje veliko, Vranješ tudi uradno odletel

Švedski strokovnjak Ljubomir Vranješ tudi uradno ni več selektor slovenske moške rokometne reprezentance. Ta je pod njegovim vodstvom evropsko prvenstvo na Madžarskem in Slovaškem končala že po prvem delu. Na Rokometni zvezi Slovenije (RZS) pravijo, da bo nov selektor znan v prihodnjih nekaj tednih.

RZS: Zavedamo se, da je razočaranje veliko

»Tako kot velja za celotno slovensko rokometno in športno javnost, z rezultatom na prvenstvu nismo zadovoljni niti na Rokometni zvezi Slovenije,« so v sporočilu za javnost uvodoma zapisali pri RZS.

»Zavedamo se, da je razočaranje veliko. A del športa so tako zmage kot porazi. Četudi se slednji med seboj razlikujejo. Kot vselej bomo na Rokometni zvezi Slovenije opravili podrobnejšo analizo in skušali ugotoviti, kaj je botrovalo enemu najskromnejših nastopov naše izbrane vrste na največjih tekmovanjih. Ob tem ne gre zanemariti dejstva, da v kolektivnem športu zmaga ali poraz nista nikoli odvisna od enega posameznika,« so dodali.

Kot so pojasnili, je predsednik RZS Franjo Bobinac opravil telefonski razgovor z Vranješem. »Med drugim sta govorila tudi o odgovornosti selektorja in njegovega strokovnega štaba. Strinjala sta se, da so spremembe nujne in da je zadnji rezultat veliko razočaranje. Način, na katerega se je vse skupaj zgodilo, je nesprejemljiv,« so zapisali pri zvezi.

Danes se je na izredni seji sestalo tudi predsedstvo RZS, ki je selektorju Vranješu podalo nezaupnico. »Obenem je bil z njim dosežen dogovor o sporazumni prekinitvi sodelovanja. Selektorju Vranješu se je predsedstvo RZS zahvalilo za dosedanje sodelovanje na obeh evropskih prvenstvih in svetovnem prvenstvu ter še posebej za uvrstitev v polfinale pred dvema letoma na Švedskem in mu pri nadaljnjem delu zaželelo vse dobro,« so dodali pri RZS.