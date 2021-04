Razkrit vzrok nesreče Tigerja Woodsa: storil je usodno napako

Tiger Woods je eden najuspešnejših golfistov vseh časov. FOTO: Mike Segar, Reuters

Huda nesreča se je zgodila 23. februarja.

Golfistje 23. februarja letos doživel svojo prometno nesrečo, v kateri je utrpel hude poškodbe. Mesec in pol po nesreči okreva doma na Floridi, policija pa je končno razkrila vzrok nesreče.Policija je na novinarski konferenci razkrila, da je Woods v okolici Los Angelesa z genesisom GV80 s hitrostjo 120 kilometrov na uro trčil v drevo. Woods je skoraj za dvakrat prekoračil dovoljeno hitrost. Policija ni našla sledi zaviranja, Woods pa je pomotoma namesto na zavoro pritisnil na plin. V vozilu policija ni našla nobenih odprtih pločevink pijače, prav tako ni dokazov, da bi bil Woods pijan.Woodsovega telefona policija ni preverila, da bi videla, ali je med vožnjo s kom govoril ali pa komu pošiljal oziroma bral sporočila. Woods se nesreče ne spominja, ko so na prizorišče prišli reševalci je bil popolnoma zmeden in v šoku. Iz močno poškodovanega vozila so ga rešili gasilci. Utrpel je več odprtih zlomov nog. Z operacijami so mu golenico utrdili s ploščico, gleženj pa z vijaki.