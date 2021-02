Prvak, ki se nima za favorita

Mladega Španca čaka še dolga pot.

Sam vidi drugega favorita

Dvanajstega februarja bo oznanil, ali bo obdržal svojo številko 36.

Postati boljši voznik

Pravi favorit, če se bo vrnil na dirkališča, je Marc Marquez.

Ostaja prizemljen

Rad bi bil najhitrejši v kvalifikacijah in rad bi zmagal na več dirkah.

Svetovni prvak razreda motoGP 2020trdi, da kljub osvojenemu naslovu ni favorit letošnje sezone. Čeprav je naslov osvojil v drugem letu nastopanja v kraljevskem razredu, je po njegovem mnenju še veliko področij, kjer se mora še izboljšati. Triindvajsetletnik je v zadnjem pogovoru z novinarji iz svojega doma v Andori povedal, da mu je do naslova svetovnega prvaka pomagala predvsem konsistentnost.Lani je tako zmagal le na eni dirki od štirinajstih; skupaj smo v sezoni 2020 v kraljevskem razredu videli devet različnih zmagovalcev. Mirova prednost ni bila nizanje zmag, temveč konstantno uvrščanje na stopničke, in to na polovici lanskih dirk. Naslov je osvojil z 49 odstotki razpoložljivih točk, kar je drugi najnižji dosežek v zgodovini, slabši od njega je bil samoleta 1952, ki je osvojil naslov s 43 odstotki razpoložljivih točk.Do neverjetnih 88 odstotkov razpoložljivih točk, ki jih je v sezoni 2019 zbral, mladega Španca čaka še dolga pot. Mir se tudi zato v sezoni 2021 ne vidi v vlogi favorita. »Vedno ko je Marc osvojil naslov svetovnega prvaka, je bil favorit tudi naslednjo sezono,« pravi.»Nekje v notranjosti vem, da bom v letošnji sezoni tarča napadov, nisem pa prepričan, če sem res favorit. Res je, da sem lani osvojil naslov, a to ni bilo zaradi hitrosti, temveč zaradi dirkaške taktike in strategije. Pravi favorit, če se bo vrnil na dirkališča, je Marc. Izkušenejši je kot jaz, ima več osvojenih naslovov, on je tisti, ki ga je treba premagati.«Vseeno, ali Mir to prizna ali ne, je prvi favorit letošnje sezone, še posebno ob dejstvu, da se Marquez najverjetneje na začetku sezone zaradi poškodbe še ne bo pojavil na startu. Še vedno ga namreč pesti poškodba, ki jo je staknil lani v Jerezu, tej je sledila neuspešna rehabilitacija, v kateri se zlomljena kost ni zacelila. Kot kažejo zadnje napovedi iz Marcovega tabora, se osemkratni prvak na steze ne bo vrnil pred poletjem. Prav tako je težko pričakovati, da bo Marc takoj po vrnitvi po letu in pol odsotnosti nastopil v vrhunski formi, saj se v tem času tudi ni mogel zadovoljivo pripravljati na novo sezono.Tu bo moral svojo vlogo prvega favorita vendarle upravičiti prav Mir in v sezoni 2021 potrditi status vrhunskega dirkača. »Razlika, ki jo moram premagati, da bi dosegel tisto optimalno hitrost, je drugačna kot pri bolj izkušenih dirkačih,« pravi aktualni svetovni prvak.»Na papirju imamo odlične stroje, da lahko obranimo naslov, a mislim, da sam ne bom favorit. Videli bomo, kako se bo vse skupaj odvrtelo, in če letos ponovno osvojim naslov, bom glavni pretendent za krono tudi naslednje leto! Veselim se letošnje sezone in tega, da bom lahko pokazal napredek v primerjavi s sezono 2020. To je tudi moj poglavitni cilj za letošnjo sezono – če bom ponovno prvak, bom neizmerno vesel. Seveda je cilj vseh dirkačev zmagati in biti prvak, no, sam pa si želim predvsem postati boljši voznik. Rad bi bil najhitrejši v kvalifikacijah in rad bi zmagal na več dirkah.«Obstaja pa še dodaten razlog, da se Mir ne vidi v vlogi letošnjega favorita: s tem želi zmanjšati pritisk pred začetkom sezone. Da odlično obvladuje stresne situacije, je pokazal že lani, navsezadnje tudi s tem, kako je nadzoroval situacijo v koronakrizi. »Letos bo stres prisoten že takoj na začetku sezone,« pravi. »Občutil sem ga tudi lani, a name ni vplival, vsaj ne negativno. Na tak način se moram soočiti s stresnimi situacijami tudi letos. Ključ uspeha v letošnji sezoni bo pozitivno izkoristiti pritisk.«Čeprav bo letos številka 1 (12. februarja bo oznanil, ali bo obdržal svojo številko 36) na njegovem suzukiju GSX-RR morda opredmetena tarča drugih dirkačev, pa se v preteklih mesecih svetovni prvak ni spremenil. Še vedno je skromen kot nekoč, s to razliko, da mora podpisati več avtogramov. »Ko grem v restavracijo, me takoj prepozna vsaj nekaj ljudi.Celo v Andori, kjer te po navadi ljudje pustijo pri miru, me prosijo za fotografijo. Kako bi bilo doma na Majorki, pa si sploh ne znam predstavljati, vem pa, da bi se mi življenje popolnoma spremenilo. Vse drugo je tako, kot je bilo: treniram tako kot nekoč, in ko sem na motokros motorju, mi po treh minutah še vedno zatečejo roke!«