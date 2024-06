Pred četrtkovim obračunom Slovencev s Srbi: »Zagotovo bo to balkanski derbi«

Slovenska nogometna reprezentanca je v svoji bazi v Wuppertalu opravila še en trening pred sredinim odhodom v München, kjer jo v četrtek ob 15. uri čaka obračun s Srbijo na evropskem prvenstvu. V slovenskem taboru si želijo zmago, saj bi jih ta zelo približala izločilnim bojem.

Srbija je na uvodni tekmi izgubila proti Angliji z 0:1, a pokazala dobro igro. Glede na lestvico Mednarodne nogometne zveze je favorit, zaseda 33. mesto, Slovenija pa 57. A takšna je bila vloga Dancev na prvem obračunu v skupini C.

Slovenci so od tekme z Dansko, z njo so v nedeljo igrali 1:1, dobršen del časa namenili regeneraciji. »Osredotočili smo se na regeneracijo, najpomembnejše je, da pridemo vsi igralci na optimalno raven pripravljenosti. Smo pa se že obrnili tudi na Srbijo in jo analizirali. Pripravljeni bomo,« je povedal Adam Gnezda Čerin.

Zaželel si je, da bi proti Srbom odigrali dva takšna polčasa, kot so drugega pred dvema letoma v ligi narodov v Stožicah, ko je bilo 2:2.

Tekma z Danci posebna

Povedal je, da je bila tekma z Danci posebna, saj je bila prva na EP za vse njih. A ker sam igra v Grčiji pri Panathinaikosu, je vajen »vsega živega«, tako da ga vzdušje in število navijačev nista vrgla s tira.

»Zagotovo bo to balkanski derbi. Podobna miselnost obojih, bližina, zato bo še kak atom moči več med tekmo. Zmaga enih ali drugih bi tekmeca zelo bolela, zato bi bili vsi radi v vlogi zmagovalca. Vse bomo naredili za to,« je še pristavil 24-letni Gnezda Čerin.