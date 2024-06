Poslovil se je legendarni športnik, bil je simbol lige

V 87. letu starosti je umrl eden najbolj slovitih in prepoznavnih košarkarjev severnoameriške košarke in lige NBA Jerry West, ki je po koncu tekmovalne poti vrsto let deloval tudi kot član strokovnega štaba klubov NBA.

Znan je bil z vzdevkom Mister Logo oz. Gospod Logo

Njegovo silhueto so namreč upodobili v uradnem znaku severnoameriške lige NBA. West, ki je bil visok 191 cm, je svojo celotno kariero igral za moštvo iz Kalifornije Los Angeles Lakers. Med letoma 1960 in 1974 so se jezerniki devetkrat uvrstili v veliki finale, naslov pa so osvojili le leta 1972. Leta 1969 je postal najkoristnejši igralec finala končnice lige NBA, čeprav jezerniki niso postali prvaki. Postal je prvi in doslej edini MVP finala v zgodovini lige NBA, ki je igral za moštvo, ki je izgubilo.

Še vedno je na prvem mestu lige NBA po doseženih točkah v finalu. Teh je zbral 1679. LeBron James jih je dosegel 117 manj. West je 31-krat presegel 30 točk na finalnih tekmah, kar je prav tako rekord.

Med letoma 1976 in 1979 je bil trener jezernikov, v času, ko je za LA Lakers igral denimo Kareem Abdul-Jabbar, ki pa se je s soigralci najdlje prebil leta 1977, ko so igrali v finalu zahoda.

Opravljal je naloge glavnega skavta jezernikov, torej iskalca talentov oziroma obetavnih igralcev. Leta 1982 je postal generalni menedžer.

Leta 1996 je v Los Angeles privabil zveneči imeni

Shaquilla O'Neala je pripeljal iz Orlanda, na naboru pa se jim je pridružil Kobe Bryant. West je v tem času bil del vodstvene ekipe jezernikov, ki so osvojili šest naslovov, in sicer v letih 1980, 1982, 1985, 1987, 1988 in 2000.

Med letoma 2002 in 2007 je bil generalni menedžer Memphisa, nato pa med letoma 2011 in 2017 direktor Golden Stata. Bojevniki so osvojili naslov v letih 2015 in 2017. V zadnjih sedmih letih je bil svetovalec v upravnem odboru pri Los Angeles Clippers.