Pogačar bo na Kongresnem trgu in v Komendi dočakal sprejema, kot si ju zasluži (FOTO)

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar navijače že nekaj let razveseljuje z izjemnimi rezultati. Še posebno letos, ko mu je uspelo osvojiti tako Giro kot Tour, kar je nazadnje uspelo legendarnemu Marcu Pantaniju leta 1998. Pantaniju po tem dvojčku ni več uspelo osvojiti tritedenskih dirk, verjamemo pa, da bo pri Pogačarju drugače in da jih bo še naprej osvajal, saj ima šele 25 let. Žal slovenski kolesarski as s Klanca pri Komendi svojih prvih dveh zmag na Dirki po Franciji zaradi covidnih omejitev ni mogel proslaviti pred ogromnim številom navijačev, danes pa bo drugače.

Za Pogačarja sta danes planirana dva sprejema. Prvi se bo zgodil ob 18.00 na ljubljanskem Kongresnem trgu, drugi pa dve uri kasneje v Komendi. Pričakuje se veliko navijačev, kar si Pogačar tudi zasluži.

Rezultati, ki jih Pogi dosega v zadnjem obdobju, so neverjetni. To potrjuje lestvica Mednarodne kolesarske zveze, na kateri je z naskokom najboljši kolesar. Trenutno ima na njej kar 10.928 točk. Drugouvrščeni Remco Evenepoel in tretjeuvrščeni Jonas Vingegaard sta jih zbrala neprimerno manj. Prvi jih je 5.904,57, drugi pa 4770,5.