Po zmagi se je Rus zagnal v Jurišiča (VIDEO)

V svetu borilnih veščin odmeva borba med slovenskim borcem mešanih borilnih veščinin ruskim. Po soglasni sodniški odločitvi je slavil Rus, a po razglasitvi se je pravi šov šele začel.Slovenski štab se z odločitvijo ni strinjal in je protestiral pri sodnikih. Trenerska štaba obeh borcev sta se začela prepirati, nato pa je sledil šok, ko se je Rus skočil v Jurišiča in ga položil na tla.Komentator je dogajanje pospremil z besedami, da je bilo to res popolnoma nepotrebno in da je to nekaj, česar si po tako dobri borbi zagotovo niso želeli videti.