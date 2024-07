Dnevni prihod na stadion Wuppertala, nemškega četrtoligaša, kjer je slovenska nogometna reprezentanca vadila za vse svoje dosedanje tekme na tem euru, je večkrat botroval tudi številnim srečanjem z rojaki. Slovenskih izseljencev je v Porenju sicer manj kot na nemškem jugu. Toda zgodbe nekaterih so prav zanimive. In med temi sta tudi brata Franc in Jože Markelj, ki tu živita že dobrih šest desetletij. Na omenjenem stadionu smo se pogovarjali s prvim, sicer upokojenim državnim davčnim inšpektorjem. 360 tisoč prebivalcev ima Wuppertal, kjer je med letošnjim eurom nastanjena slovenska reprezentan...