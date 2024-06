Polgoli navijači v kiltih zasedli vse lokale ter letne vrtove, pivo teče v potokih (FOTO in VIDEO)

Pred večerno uvodno tekmo evropskega prvenstva, ko se bosta v Münchnu pomerili domača zasedba Nemčije in Škotska, so imeli v bavarski prestolnici precej dela s škotskimi navijači. Pa ne zaradi izgredov, ampak zaradi njihovega števila, saj so med drugim povsem zapolnili osrednji mestni trg Marienplatz.

Na tisoče škotskih navijačev v kiltih in s škotskimi zastavami se že ves dan zgrinja na in ob trg, ki je sicer tradicionalno zbirališče nogometnih navdušencev pred tekmami na Allianz Areni na severu mesta.

Danes število navijačev preseglo vsa pričakovanja

Škoti so zasedli vse lokale ter letne vrtove pred njimi in tudi sicer napolnili trg pred mestno hišo.

V poznih popoldanskih urah je tako münchenska policija sporočila, da zaradi prenapolnjenosti tega dela mesta na trg ne spuščajo več navijačev. Dodatno težavo predstavlja dostop do javnega prevoza, saj je prav pod tem trgom vozlišče podzemne železnice z linijo, ki pelje proti stadionu. Zaradi velike gneče so imeli težave tudi potniki na podzemni železnici, nekateri vlaki pa sploh niso ustavili na postaji Marienplatz.

Policija je zato svetovala navijačem, naj si za ogled tekme izberejo drugo možnost, predvsem olimpijski park, kjer je v navijaški coni na voljo velik zaslon, da bi na ta način sprostili mestno središče. A nekaj ur pred tekmo so tudi od tam poročali o velikanskem številu navijačev, tako da bodo tudi na prizorišču olimpijskih iger leta 1972 kmalu omejili dostop oziroma navijaško središče zaprli.