Tudi DJ Peki bo Kekov adut za Dansko

Slovenska nogometna reprezentanca deluje v Wuppertalu po znanem načrtu – na treningih ob rečici Wupper njeni člani opazno uživajo, od sreče žari tudi selektor Matjaž Kek. Razumljivo, njegov kader se spretno izogiba poškodbam, nared za nedeljski (18) spopad z Dansko v Stuttgartu bo tudi Petar Stojanović, ki je nepogrešljiv Kekov adut na desni strani igrišča.

Malokdo ve, s kom bo napadel Kek svoj prvi izziv na euru 2024, saj nekaterim manjkajo pravi treningi (Stojanović, Verbič, Blažič, Lovrić), toda pod črto naj bi vsi konkurirali za boj z vikingi. Tudi Ljubljančan, ki v zadnjih letih igra v Italiji, je potrdil oceno in pojasnil, kaj se je dogajalo z njim v zadnjih tednih. »Nismo tvegali z načeto mišico, skoraj vsakodnevno sem bil na pregledu z magnetno resonanco in stopnjeval ritem treningov. Zadnje tekme z Bolgarijo sploh nisem igral – vse z namenom, da bi bil povsem pripravljen za to, kar nas čaka v Nemčiji. Hvala fizioterapevtom in naši zdravstveni službi, da gre vse po načrtu. Vse je (bilo) podrejeno euru,« je priznal Petar Stojanović.

Madžari in Švicarji za Vinčića Prvo nalogo na letošnjem euru je dobil slovenski sodnik Slavko Vinčić (44). Uefa mu je zaupala vodenje sobotne (15.00) tekme v skupini A med Madžarsko in Švico v Kölnu. Pomagala mu bosta Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič, četrti sodnik bo Rade Obrenović, glavni v sobi za VAR bo Nejc Kajtazović. Vinčić je v sezoni 2023/24 delil pravico na 24 tekmah, zadnjo je vodil junija v Londonu v finalu lige prvakov. Zanimivo, Vinčić je že sodil obema reprezentancama, tako Madžarska (2-1-0) kot Švica (2-0-0) sta z njim še neporaženi.

Zdi se, da bo prav Stojanović eno od Kekovih presenečenj za danskega selektorja Kasperja Hjulmanda, če je dandanes kogarkoli v nogometu sploh mogoče s kom ali čim presenetiti. »Vemo, kaj nas čaka, saj se z Danci odlično poznamo. Lani smo proti njim videli dve podobi Slovenije – zelo spodobno v Stožicah (1:1) in nedoraslo v Københavnu, toda v drugo smo bili v različnih položajih; nas je tri dni pozneje čakala ključna tekma s Kazahstanom,« je priznal 29-letnik. V Genovi je deloval kot posojeni nogometaš Empolija, s katerim ga veže še enoletna pogodba. Toda eno so klubi, drugo državna reprezentanca.

Petar Stojanović je v avtobusu vselej blizu dobrega prijatelja Andraža Šporarja. FOTO: Leon Vidic/delo

»To je res nekaj posebnega. Doživeli smo toplo dobrodošlico, razveselili na tisoče otrok in delili 'selfieje' – največ sta jih podelila Šeško in Oblak. Tudi v hotelu se počutimo kot doma, le z natakarji ne govorimo slovensko …« je razkril »DJ Peki«, kot bi ga lahko klicali po zadnji spremembi. Potem ko sta doslej vrtela glasbo na reprezentančnem avtobusu Jasmin Kurtić in Josip Iličić, je zdaj za to odgovoren Stojanović: »Prvi dan sem vrtel pesmi od Game over, pa Od Ljudi za ljudi od Murat & Jose in še nekatere navijaške. Kar smo doslej doživeli v naših karierah, se ne more primerjati s tem v Nemčiji. Igrati na euru v majici Slovenije je vrh. Toda ne želimo se ustaviti,« je napovedal Stojanović.