Kajakaškemu in namiznoteniškemu šampionu Petru Kauzerju in Darku Jorgiću se olimpijada kljub odlični pripravljenosti ni izšla po načrtih in željah, je pa ob vrnitvi domov oba šampiona pričakala množica hrastniških sokrajanov. Z županom Markom Funklom so ju navdušeno pozdravili in obema izkazali navijaško podporo. V imenu sokrajanov jima je čestital hrastniški župan. FOTO: R. T. Olimpijske igre so za oba pomembne in neke vrste prelomnica. Za Petra Kauzerja bile pariške pete po vrsti in obenem zadnje, Darko Jorgić pa se je, kot bi lahko rekli glede na to, da so zanj bile druge, šele dodobra og...