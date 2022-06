Okužbi s koronavirusom v taboru Tadeja Pogačarja

Kolesarska ekipa UAE Team Emirates, katere član je Tadej Pogačar, je danes na svoji spletni strani sporočila, da sta bila dva izmed njihovih kolesarjev pozitivna na novi koronavirus. Švicar Marc Hirschi je tako odstopil od dirke po Švici, Danec Mikkel Bjerg pa od dirke po Sloveniji. Vsi preostali tekmovalci in strokovni štab moštva na obeh dirkah so bili takoj zatem testirani, vendar niso bili pozitivni. Kljub temu bosta preventivno odstopila sostanovalca okuženih kolesarjev Joel Suter in Vegard Stake Laengen.

»Na žalost smo tako kot številne druge ekipe tudi mi zabeležili primere s covidom 19. Pozitivna kolesarja imata blage simptome. Kolesarja, ki si z njima delita sobo, veljata za stike z visokim tveganjem, zato smo se v interesu zdravja odločili, da je najboljše, da odstopita tudi onadva. Škoda, vendar je virus še vedno med nami, zato redno spremljamo športnike, da smo previdni, kolikor smo lahko,« je dejal zdravstveni direktor ekipe Adrian Rotunno.