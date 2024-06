Ojoj, to pa je nerodno: velik kiks na slovenskih navijaških šalih (FOTO)

Po mnogih uspehih naših nogometašev se navijaška mrzlica nadaljuje. Po podatkih Nogometne zveze Slovenije bo nogometne tekme na EP v nogometu obiskalo med 40.000 do 50.000 slovenskih navijačev, največ v Münchnu, na tekmi Slovenije s Srbijo. Številni so opremljeni z navijaškimi rekviziti – zastavami, kapami in šali, a pri nakupu teh je vselej dobro preveriti, ali ni pri izdelavi morebiti prišlo do napake.

Šali z napako niso več v prodaji. FOTO: Amazon.de

Posebno previden je treba biti pri neuradnih prodajalcih, ki prihajajo iz tujine in morda za Slovenijo še niso slišali. Na enega od najnovejših primerov, kako so Slovenijo poimenovali, nas je opozoril naš fotograf, ki je na spletnih straneh ameriške trgovske verige Walmart in nemškem Amazonu našel slovenske navijaške šale z napako, na nekaterih primerkih je zapisano SloNvenija, na drugih je zvezeno SlovenijE.

Izdelkov sicer ni mogoče naročiti, ker so bodisi razprodani bodisi so bili spletni trgovci obveščeni o napačnem poimenovanju države.

To ni prvi kiks, ki so si ga privoščili na športnih prireditvah pri poimenovanju naše male države. Preteklo leto, ko so slovenski košarkarji tekmovali na svetovnem prvenstvu na Japonskem, so organizatorji pred slačilnico košarkarjev z velikimi črkami zapisali SlovAnia. Luka Dončić je takrat vzel stvar v svoje roke in s flomastrom prečrtal a in namesto njega pravilno zapisal e.

