Obeta se tekma tekem: Real Madrid in Manchester City med seboj za osmino finala lige prvakov (FOTO)

Evropska nogometna zveza Uefa je v Nyonu izžrebala pare dodatnih bojev za osmino finala lige prvakov. Branilec naslova in 15-kratni evropski prvak Real Madrid se bo v derbiju tega dela tekmovanja meril z Manchester Cityjem.

Preostali pari so Club Brugge - Atalanta, Sporting - Borussia Dortmund, Celtic - Bayern, Juventus - PSV Eindhoven, Feyenoord - Milan, Brest - Paris Saint-Germain in Monaco - Benfica. Prve tekme tako imenovanega "play-offa" bodo 11. in 12. februarja, povratne pa 18. in 19. februarja.

FOTO: Fabrice Coffrini Afp

FOTO: Fabrice Coffrini Afp

V osmino finala so neposredno uvrščeni že Liverpool, Barcelona, Atletico Madrid Jana Oblaka, Arsenal, Inter, Bayer Leverkusen, Lille in Aston Villa.

Deloma je že znano tudi, s kom se bodo zmagovalci »play-offa« merili v osmini finala. Zmagovalec para Brest - PSG bo igral z Liverpoolom ali Barcelono, eden od slednjih bo tekmec tudi boljšemu iz para Monaco - Benfica, zmagovalec obračuna Sporting - Borussia bo igral proti Aston Villi ali Lillu, kar velja tudi za par Club Brugge - Atalanta.

Pari "play-offa" za osmino finala Club Brugge - Atalanta

Sporting - Borussia Dortmund

Manchester City - Real Madrid

Celtic - Bayern

Juventus - PSV Eindhoven

Feyenoord - Milan

Brest - PSG

Monaco - Benfica

Zmagovalca dvoboja Manchester City - Real Madrid v osmini finala čakata Atletico Madrid ali Bayer Leverkusen, enega od teh dveh bo dobil tudi zmagovalec para Celtic - Bayern. Boljši izmed Juvetusa in PSV bo dobil Arsenal ali Inter, kar velja tudi za boljšega izmed Feyenoorda in Milana.

Žreb za osmino finala bo 21. februarja, prve tekme osmine finala bodo 4. in 5. marca, povratne pa 11. in 12. istega meseca.