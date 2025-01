Ljubitelji in poznavalci nogometa, pa tudi klubi, trenerji in igralci se šele privajajo na nov format Uefine lige prvakov in mnenja so deljena, v večini pa vendarle naklonjena ligaškemu sistemu s 36 moštvi in osmimi tekmovalnimi dnevi. V sredo je bil zgodovinski večer z 18 tekmami ob istem času, klubi so se premikali gor in dol po lestvici iz minute v minuto. Postavil je izhodišča 24 moštvom, ki so se uvrstila v izločilne boje. Danes ob 12. uri bo v Nyonu žreb, po katerem bo nastala teniška tabela. Prva nosilca sta Liverpool in Barcelona, ki se ne moreta srečati pred finalom v Münchnu. Znani ...