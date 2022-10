Ni upoštevala strogih pravil in nastopila brez hidžaba, kaj jo čaka v Iranu?

Iranska športna plezalka Elnaz Rekabi se je znašla v središču medijske pozornosti po nastopu na tekmovanju v Seulu. Triintridesetletna Iranka je konec minulega tedna na azijskem prvenstvu nastopila brez hidžaba, ki je zapovedan po strogih pravilih oblačenja v njeni državi. Nekateri potezo povezujejo s protesti v Iranu, sama pa to zanika.

Po odmevni potezi Rekabijeve je narasla skrb glede odziva iranskih oblasti ob njeni vrnitvi v domovino, saj so številni njeno odločitev razumeli kot izkaz solidarnosti in podporo iranskim ženskam, ki že več tednov protestirajo proti strogi politiki oblačenja v njihovi državi in zatiranjem žensk.

Skrb je še toliko večja zaradi svežega spomina na tragično smrt 22-letne Mahse Amini pred mesecem dni, ko so jo zavoljo domnevno nepravilnega nošenja hidžaba najprej pridržali v iranskem zaporu, kjer je nato v nejasnih okoliščinah tudi umrla.

Elnaz Rekabi se je v svojem prvem komentarju po nedeljskem dogodku na Instagramu najprej opravičila za zaskrbljenost javnosti in vztrajala, da je bil njen videz na tekmi v Seulu splet naključij. V začetni disciplini balvanskega plezanja je nosila tradicionalno pokrivalo za glavo, v nadaljevanju tekme pa le naglavni trak.

»Zaradi hitenja in nepričakovano hitrega poziva naj začnem s tekmovanjem, mi je hidžab pomotoma padel z glave,« je zapisala Rakabijeva in dodala, da je skupaj z iransko reprezentanco že na poti v domovino.

Številni mediji so medtem zapisali, da je Rekabijeva skupaj z iransko reprezentanco v ponedeljek dopoldne zapustila hotel, nato pa se je za njo izgubila vsaka sled. Po navedbah medijev so iranski plezalki zasegli potni list in mobilni telefon, v javnosti so se pojavile govorice o njeni aretaciji, kar pa je iransko veleposlaništvo v Seulu odločno zanikalo.

»Elnaz Rekabi in iranska reprezentanca bo v torek odpotovala v Teheran, kot je bilo tudi načrtovano,« so v zvezi s tem zapisali na iranskem veleposlaništvu.

Kaj se ji bo zgodilo v domovini?

Poznavalci razmer v Iranu predvidevajo, da bodo Elnaz Rekabi po vrnitvi v domovino izključili iz plezalne reprezentance in ji odvzeli potni list. Podobno usodo so zaradi svoje podpore protestom in določenih zapisov na Instagramu v odzivu na smrt Mahse Amini že doživeli nekdanji velikani iranskega športa, med njimi je bil tudi bržkone najbolj znan iranski nogometaš vseh časov Ali Daei.