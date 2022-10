Na iranskih ulicah še naprej vojna

V manj kot mesecu dni, vse od izbruha protestov, je v Iranu umrlo najmanj 150 ljudi, poročajo človekoljubne organizacije: javnost je na nogah od smrti 22-letne Mahse Amini, ki je umrla po aretaciji zaradi neustreznega nošenja naglavne rute. Njena družina in številni državljani so prepričani, da je umrla nasilne smrti, krivi naj bi bili udarci v glavo, oblasti pa se branijo, da je bila kriva bolezen.

150 ljudi naj bi do zdaj ubili.

Več tisoč aretiranih

Protesti vztrajajo v številnih mestih po državi, policija pa naj bi pri tem še naprej nasilno obračunavala z mladimi dekleti, ki zdaj uporniško zavračajo protokole oblačenja. Minuli teden naj bi tako okrutno umrli še dve dekleti, a oblasti tudi v teh primerih zanikajo vpletenost; v Teheranu so našli truplo 16-letne Nike Šaharami, ki se je udeležila protestov po Mahsini smrti, in 16-letne Sarine Esmailzadeh, ki naj bi umrla teden dni po tem, ko so jo s palicami hudo pretepli po glavi. Na ulicah je tudi vse več moških, eden jo je v Sanandaju usodno skupil v soboto, potem ko naj bi ga policija ustrelila v avtomobilu, v istem mestu je v soboto umrla še ena oseba. Na družabnih medijih je zaokrožil posnetek še ene ženske, ustreljene v vrat v Mašhadu, med pouličnimi spopadi pa sta umrla tudi dva pripadnika varnostnih sil. Skupno je bilo do zdaj ranjenih več sto ljudi, aretiranih pa več tisoč, kar ostro obsojajo tudi ZDA; v podporo protestnikom so hekerji napadli iransko radiotelevizijo, in sicer so vdrli v dva kanala IRIB. Prekinili so informativne oddaje in pokazali fotografije žensk, ubitih med protesti, geslo protestnikov Vstani in se nam pridruži ter podobo vrhovnega voditelja Alija Hameneja s tarčo na glavi in obkroženega s plameni.

Protesti so zajeli številna druga mesta po svetu, tudi Istanbul. FOTO: Dilara Senkaya/Reuters

Državljani se čedalje odločneje upirajo oblastem, zato je politično vodstvo sklicalo krizni sestanek, ki so se ga med drugim udeležili, predsednik parlamenta in vodja sodstva. V skupni izjavi za javnost so pozvali ljudi, naj ohranijo narodno enotnost in se uprejo sovražnim spletkam sovražnikov islamskega sistema. A na širšo podporo v svetu ne morejo računati; nasilno obračunavanje z uporniki med drugimi obsojajo številne nevladne organizacije, ZDA, Kanada in EU. Protesti pa so prestopili iranske meje, minuli teden so se na ulice podali tudi prebivalci Londona, Istanbula, Bejruta in Madrida.