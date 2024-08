Neverjetno razkritje Dragićevega nekdanjega soigralca: Nekoč sem od njega dobil klofuto

Kapetan zlate slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić je v Stožicah na spektakularen način končal svojo športno pot. 38-letnik je na poslovilni tekmi igral z ogromno zvezdniki domače in svetovne košarke.

Med drugim je za Dragićevo ekipo igral tudi Klemen Prepelič. Ta pa je med odmorom novinarki nacionalke zaupal prigodo z Dragićem, ki je bila do zdaj javnosti zamolčana.

Kot je razkril Prepelič, je leta 2014, ko je bil njihov selektor Jure Zdovc, sam naredil neumnost. Priznava, da je bil takrat precej živahen in dolgega jezika. »Enkrat sem v igri biljarda malo sprovociral Gogija in dobil en »šamar« – po domače povedano. Potem smo to zadevo tudi hitro rešili, in od takrat imam še več spoštovanja do Gogija,« je dejal in dodal, da je verjetno tudi ta klofuta pomagala pri »vzgoji norega Prleka«.